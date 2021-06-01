Боксёр из Улан-Удэ отличился на соревнованиях в Чите

Общество, Фото: пресс-служба федерации бокса Забайкальского края

Спортсмен получил приз за волю к победе



30 мая в Забайкалье завершился кубок Читы по боксу среди юниоров и юношей, приуроченный к празднованию Дня города. Последний день соревнований проводился на территории краевой филармонии.



Лучшим боксёром у юношей стал Иван Курбачев, у юниоров – представитель города Петровск-Забайкальский Валерий Соловьёв.



Приз за волю к победе получил представитель Улан-Удэ Аюр Самсонов. Лучшим боем был признан поединок между представителями города Краснокаменска и Петровск-Забайкальского Александра Швалова и Романа Леонова.



- Соревнования по боксу прошли на высоком уровне. В дальнейшем планируем проводить их ежегодно в праздник День города. Данное мероприятие станет традиционным, и федерация бокса Забайкальского края уверена, что география участников соревнований будет расширяться. На следующий год планируем привлечь спортсменов с других регионов России, - рассказал заместитель директора спортивной школы олимпийского резерва по боксу Забайкальского края Евгений Гусак.



Лучшими тренерами у воспитанников разных возрастных групп стали Алексей Капустин, Ахмед Токтаров и Александр Козулин. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

