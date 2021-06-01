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Ракетчики из Бурятии выиграли всеармейский конкурс «Специальный маршрут»

Ракетчики из Бурятии выиграли всеармейский конкурс «Специальный маршрут»
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Военнослужащие заняли первое место на всех этапах

Военнослужащие ракетного соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, заняли первое место всеармейского конкурса «Специальный маршрут». Это соревнование входит в программу международных армейских игр «АрМИ-2021» и проводится среди формирований различных видов и родов войск, выполняющих задачи по транспортировке военных грузов.

Сам конкурс состоял из этапов «транспортный манёвр», «огневой биатлон» и «контрольный рубеж». На первом этапе расчёты проехали сложную трассу, преодолев рвы, холмы и каменистые участки.

На втором этапе военнослужащие показали мастерство погрузки автомобиля на железнодорожную платформу, а также аккуратно при помощи крана загрузили макет ящика с боеприпасами в кузов автомобиля. Одновременно другая часть команды на поле для стрельбы вела огневое прикрытие погрузки.

Третий этап стартовал сразу после погрузки. Сводный расчёт вместе с боеприпасами отправился преодолевать трёхкилометровый маршрут по пересечённой местности.

- По итогам соревнований ракетчики из Бурятии заняли первое место на всех этапах, чем обеспечили себе уверенную победу в конкурсе, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа

Напомним, что команда от ракетного соединения ВВО из Бурятии неоднократно принимала участие в конкурсе «Специальный маршрут» и занимала призовые места.
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