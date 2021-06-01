Ракетчики из Бурятии выиграли всеармейский конкурс «Специальный маршрут»

Военнослужащие заняли первое место на всех этапах



Военнослужащие ракетного соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, заняли первое место всеармейского конкурса «Специальный маршрут». Это соревнование входит в программу международных армейских игр «АрМИ-2021» и проводится среди формирований различных видов и родов войск, выполняющих задачи по транспортировке военных грузов.



Сам конкурс состоял из этапов «транспортный манёвр», «огневой биатлон» и «контрольный рубеж». На первом этапе расчёты проехали сложную трассу, преодолев рвы, холмы и каменистые участки.



На втором этапе военнослужащие показали мастерство погрузки автомобиля на железнодорожную платформу, а также аккуратно при помощи крана загрузили макет ящика с боеприпасами в кузов автомобиля. Одновременно другая часть команды на поле для стрельбы вела огневое прикрытие погрузки.



Третий этап стартовал сразу после погрузки. Сводный расчёт вместе с боеприпасами отправился преодолевать трёхкилометровый маршрут по пересечённой местности.



- По итогам соревнований ракетчики из Бурятии заняли первое место на всех этапах, чем обеспечили себе уверенную победу в конкурсе, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа



Напомним, что команда от ракетного соединения ВВО из Бурятии неоднократно принимала участие в конкурсе «Специальный маршрут» и занимала призовые места.

