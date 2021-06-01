В Забайкалье зарегистрировано рекордно низкое количество лесных пожаров

Площадь возгораний по сравнению с прошлым годом уменьшилась в 42 раза



На 31 мая в Забайкальском крае зафиксировано в четыре раза меньше лесных пожаров, чем в прошлом году. По словам первого заместителя министра природных ресурсов региона Заура Аппоева, такой результат обусловлен не только погодными условиями, но и работой всех органов власти.



- В 2020 году на эту дату в регионе был зарегистрирован 731 лесной пожар, в этом году – 168. Площадь возгораний в этом году, по сравнению с прошлым, стала меньше в 42 раза. Если в 2020 году территория лесных пожаров составила 309379 гектаров, то в этом году – 7242 гектаров, - сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.



Кроме того, возрос показатель реагирования на пожары. В 2021 году 133 пожара ликвидированы в первые сутки после обнаружения. Замруководителя ведомства рассказал, что нынешний показатель реагирования – это подготовка и опыт прошлогодней борьбы с возгораниями. В этом году увеличена сумма вознаграждения до 40 тысяч рублей за достоверную информацию о лицах, чьи умышленные или неосторожные действия привели к возникновению степных и лесных пожаров на территории Забайкальского края. Также за содействие задержанию виновников граждане могут получить 50 тысяч рублей за каждого задержанного.



Введены в практику штраф для охотника-нарушителя и лишение его охотничьего билета в судебном порядке за нахождение в зоне, ограниченной для пребывания граждан и транспортных средств. С начала года по 22 таким виновным были переданы материалы дел в правоохранительные органы.



- 15-20% возгораний этого года имеют признаки браконьерства. Люди специально отжигают увалы, чтобы привлечь на зелёную траву дикого зверя, — пояснил Заур Аппоев.



По мнению замруководителя ведомства, на снижение числа пожаров больше действует ограничительные меры в отношении поджигателей. Однако профилактические меры также дают положительный результат.



Подводя итог, первый заместитель министра напомнил, что пожароопасный сезон ещё не закрыт и будет продолжаться до появления первого снега.

