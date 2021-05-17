Будущую аллею назовут «Ая-ганга»
20 мая в Улан-Удэ планируют посадить аллею от международного аэропорта «Байкал» до Селенгинского моста.
- Улан-Удэ - город-парк для жителей и центр экологического туризма! Именно с такой целью раскинется аллея «Ая-ганга» вдоль трассы Р-258 на участке от международного аэропорта «Байкал» до Селенгинского моста, являющемся главным парадным въездом в город, - сообщила пресс-секретарь регионального оператора «Экоальянс», общественница Дора Хамаганова.
Она отмечает, что дорога от аэропорта до центра Улан-Удэ является визитной карточкой, так как создаёт у туриста первое впечатление об особенностях местной культуры.
- Образ эстетично обустроенной, озелененной проезжей части от аэропорта до центральной части города, расположит к себе гостя с первых минут пребывания. Скверы и парки на данном участке послужат гарантией здоровых и благоприятных условий жизни на период пребывания в Бурятии, - заявила Дора Хамаганова.
Общественница добавила, что аллея будет выполнять и защитные функции: снегозадерживающие (снегозащитные), ветроослабляющие, оградительные, пескозащитные, почвоукрепительные, озеленительные, что «очень важно для жителей Левого берега, страдающих от постоянного пылевого смога».
- Приглашаем всех желающих принять самое активное участие в посадках саженцев! Будет замечательно, если приедете на посадку со своими лопатами, ведрами и перчатками, - заключает Дора Хамаганова.
Аллея «Ая-ганга» будет высажена в рамках акции «Посади дерево – Подари планете жизнь». Желающим принять участие надо позвонить по номеру 8-924-013-44-75 или написать на chistaya_buryatia@mail.ru
В Улан-Удэ озеленят дорогу из аэропорта до центра
Общество, Фото:
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