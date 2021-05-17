 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 мая

18 мая

Популярное

В Улан-Удэ озеленят дорогу из аэропорта до центра

В Улан-Удэ озеленят дорогу из аэропорта до центра
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Будущую аллею назовут «Ая-ганга»

20 мая в Улан-Удэ планируют посадить аллею от международного аэропорта «Байкал» до Селенгинского моста.

- Улан-Удэ - город-парк для жителей и центр экологического туризма! Именно с такой целью раскинется аллея «Ая-ганга» вдоль трассы Р-258 на участке от международного аэропорта «Байкал» до Селенгинского моста, являющемся главным парадным въездом в город, - сообщила пресс-секретарь регионального оператора «Экоальянс», общественница Дора Хамаганова.

Она отмечает, что дорога от аэропорта до центра Улан-Удэ является визитной карточкой, так как создаёт у туриста первое впечатление об особенностях местной культуры.

- Образ эстетично обустроенной, озелененной проезжей части от аэропорта до центральной части города, расположит к себе гостя с первых минут пребывания. Скверы и парки на данном участке послужат гарантией здоровых и благоприятных условий жизни на период пребывания в Бурятии, - заявила Дора Хамаганова.

Общественница добавила, что аллея будет выполнять и защитные функции: снегозадерживающие (снегозащитные), ветроослабляющие, оградительные, пескозащитные, почвоукрепительные, озеленительные, что «очень важно для жителей Левого берега, страдающих от постоянного пылевого смога».

- Приглашаем всех желающих принять самое активное участие в посадках саженцев! Будет замечательно, если приедете на посадку со своими лопатами, ведрами и перчатками, - заключает Дора Хамаганова.

Аллея «Ая-ганга» будет высажена в рамках акции «Посади дерево – Подари планете жизнь». Желающим принять участие надо позвонить по номеру 8-924-013-44-75 или написать на chistaya_buryatia@mail.ru


озеленение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ проверили ход ремонта дворов и общественных пространств
В Улан-Удэ проверили ход ремонта дворов и общественных пространств
Общество, 19.05.2021
Большой ремонт уже начался во 12 дворах и трёх общественных пространствах города
В Улан-Удэ жильцов аварийного дома расселят в съёмных квартирах
В Улан-Удэ жильцов аварийного дома расселят в съёмных квартирах
Общество, 19.05.2021
Двуэтажный дом находится в очень плохом состоянии
В Бурятии осудили водителя киллера
В Бурятии осудили водителя киллера
Общество, 19.05.2021
Мужчина скрывался от следствия более девяти лет
Жителя Бурятии оштрафовали за хранение конопли
Жителя Бурятии оштрафовали за хранение конопли
Общество, 19.05.2021
Мужчина собрал «травку» в окрестностях села
Прокуратура Бурятии с приставами проведут приём граждан
Прокуратура Бурятии с приставами проведут приём граждан
Общество, 19.05.2021
Приём граждан будет касаться вопросов соблюдения законодательства об исполнительном производстве
В Бурятии определят чемпиона по маунтинбайку
В Бурятии определят чемпиона по маунтинбайку
Общество, 19.05.2021
Соревнования пройдут в Иволгинском районе
В День молодёжи в Иркутске пробегут «Слата Марафон»
В День молодёжи в Иркутске пробегут «Слата Марафон»
Общество, 19.05.2021
Спортивное мероприятие пройдёт в городе в третий раз
В Бурятии кратковременные дожди
В Бурятии кратковременные дожди
Общество, 19.05.2021
В Улан-Удэ днём осадков не ожидается 
В Улан-Удэ пройдёт турнир по ушу «Память»
В Улан-Удэ пройдёт турнир по ушу «Память»
Общество, 18.05.2021
На соревнования приедут гости из Иркутска и Читы
В Монголии поменяли правила национальной борьбы
В Монголии поменяли правила национальной борьбы
Общество, 18.05.2021
Спортивная федерация учла мнение общественности
В Улан-Удэ покажут спектакль по книге Нобелевского лауреата
В Улан-Удэ покажут спектакль по книге Нобелевского лауреата
Общество, 18.05.2021
Молодёжный театр представит зрителям «Последних свидетелей» по книге Светланы Алексиевич
Разведчики пройдут горную подготовку в горах Бурятии
Разведчики пройдут горную подготовку в горах Бурятии
Общество, 18.05.2021
По окончании занятий состоятся соревнования разведывательных подразделений
В Улан-Удэ подвели итоги конкурса бурятского орнамента
В Улан-Удэ подвели итоги конкурса бурятского орнамента
Общество, 18.05.2021
Увидеть работы участников можно до 4 июня
Жительница Ангарска отметила столетний юбилей
Жительница Ангарска отметила столетний юбилей
Общество, 18.05.2021
Большую часть жизни Александра Поронова прожила в Баяндаевском районе
В Бурятии стартовал чемпионат республики по футболу
В Бурятии стартовал чемпионат республики по футболу
Общество, 18.05.2021
В турнире принимают участие 11 команд

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^