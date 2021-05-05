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В Бурятии прошёл горный фестиваль «Мунку-Сардык»

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с горного фестиваля «Мунку-Сардык»

С 30 апреля по 2 мая в Бурятии прошёл межрегиональный горный фестиваль «Мунку-Сардык». В восхождении на самую высокую точку республики приняло участие 550 спортсменов и любителей гор из разных городов России.

- Все дни фестиваля участников испытывала на прочность погода. Опытные туристы за свою историю восхождений не помнят таких лютых погодных условий в районе вершины Мунку-Сардык. Ежедневно на штурм отправлялись от 100 до 200 участников, и только 10% из них удавалось взойти, - сообщили в пресс-службе федерации экстремальных видов спорта и путешествий РБ «Байкальский экстрим».

В рамках фестиваля состоялось восхождение группы из 15 человек на Мунку-Сардык, в состав которой вошла Аюна Бербидаева, инвалид-колясочник I группы. Вместе с ней на гору поднялись профессиональные спасатели и альпинисты, врач-травматолог, группа фото- и видеооператоров, члены её семьи. Для подготовки к восхождению Аюна с другими участниками с сентября 2019 года приступила к адаптивным тренировкам по альпинизму, скалолазанию и общей физической подготовке, разработанным для неё командой, состоящей из профессиональных спасателей, альпинистов и тренера-реабилитолога.В итоге команда и Аюна смогли подняться на высоту 3238 метров.

- Мы подготовили для Аюны нашу подарочную медаль, диплом, значок и подарки в рамках проекта «Маршруты Победы» и вручили их уже на выходе из ущелья. Аюна сказала, что она не дошла до вершины и не заслужила значок (но мы так не считаем)... и передала потом одному из участников своей команды восходителей - Николаю Миронову, парню из Читы. Он инвалид второй группы по онкозаболеванию. Николай поблагодарил нас за медали и значки и написал, что наш проект- это огромная мотивация к жизни, таким людям как он и Аюна. Николай 30 апреля взошёл на вершину со своим талисманом- плюшевым мишкой, на груди которого красовался наш значок. И это был самый первый значок, который побывал на вершине, - рассказали в «Байкальском экстриме».

Во время фестиваля 1 мая был проведён забег на вертикальный километр «Кубок Победы» по маршруту «Стрелка» (место слияния рек Белый Иркут и Могувек) — озеро Эхой. Соревнованиям не помешали ни начавшийся снегопад, ни плохая видимость.

В забеге принимали участие как именитые спортсмены Байкальского региона, так и новички в скайраннинге и горные туристы. Всего в восхождении приняло участие 65 человек из различных городов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов и Москвы. Каждый из участников нёс на груди георгиевскую ленточку.

В результате упорной борьбы среди мужчин победу одержал спортсмен из Кяхты Цырен Цыренов. Он прошёл дистанцию за 49 минут. На втором месте – Дмитрий Юшин (г. Иркутск, клуб «Вaikaltrailrunning@, результат 52 минуты). Тройку призеров замкнул Андрей Жданов с результатом 53 минуты. Самым возрастным участником восхождения стал Александр Макаров – 69 лет, который прошёл дистанцию за 3 часа 22 минуты.

Среди девушек на первом месте Александра Корякина из Иркутска (1:23:00). Второй финишировала Екатерина Семенюк, представлявшая Владивосток (1:47:00). На третьем месте – ещё одна иркутянка Ольга Дунаева (1:48:00).

Все участники получили дипломы, памятные медали с символикой фестиваля, а победители и призёры - призы и подарки.
Бурятия фестиваль Мунку-Сардык туризм спорт альпинисты День Победы
 
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