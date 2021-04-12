«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований
В улан-удэнском Культурно-спортивном комплексе завершился традиционный российский турнир по спортивным танцам «Жемчужина Байкала» (0+). Соревнования проходили 10 и 11 апреля.
Турнир собрал более 200 участников из трёх регионов – Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.
Улан-Удэ представляли клубы «Вдохновение», «Данс-Лидер», «Милан» и «Реверанс». От Иркутской области были представители клубов «Сюрприз» (Ангарск), «Эльдорадо» (Братск) и «Гармония» (Иркутск). Из Забайкальского края приехали танцоры из читинских клубов «Реверанс» и «Хип-твист».
Танцоры поразили жюри своим мастерством, отточенной техникой и яркими костюмами. Победители были определены более чем в десяти группах.
Соревнования проходили без зрителей.
В Улан-Удэ прошёл танцевальный турнир «Жемчужина Байкала»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
К концу года он будет полностью состоять из новых вагонов
Ко Дню Победы будет подготовлено более 40 объектов
Зрителям покажут 17 постановок
Работы планируется завершить до октября этого года
Илону Маску обещают, что ему есть что показать и чем поделиться
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований
День регистрации Назаровых совпал с первым полётом человека в космос
Победителями стали команды БГУ и «Огнеборец»
Гонки проходили на Байкальском Прибое
Победители получат сувениры от Роскосмоса
После осмотра будет установлена сумма, необходимая для восстановления объектов
Соревнования состоятся в Варшаве с 19 по 25 апреля
В копилке юбиляра более 400 песен
Дмитрий Патрин из Гусиноозёрска стал первым на соревнованиях в Волгограде
Фёдор Балтуев в очередной раз стал сильнейшим среди юниоров до 21 года