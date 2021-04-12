В Улан-Удэ прошёл танцевальный турнир «Жемчужина Байкала»

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований



В улан-удэнском Культурно-спортивном комплексе завершился традиционный российский турнир по спортивным танцам «Жемчужина Байкала» (0+). Соревнования проходили 10 и 11 апреля.



Турнир собрал более 200 участников из трёх регионов – Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.



Улан-Удэ представляли клубы «Вдохновение», «Данс-Лидер», «Милан» и «Реверанс». От Иркутской области были представители клубов «Сюрприз» (Ангарск), «Эльдорадо» (Братск) и «Гармония» (Иркутск). Из Забайкальского края приехали танцоры из читинских клубов «Реверанс» и «Хип-твист».



Танцоры поразили жюри своим мастерством, отточенной техникой и яркими костюмами. Победители были определены более чем в десяти группах.



Соревнования проходили без зрителей.

