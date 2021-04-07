В Улан-Удэ стартует чемпионат Бурятии по тайскому боксу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Открытие соревнований состоится 9 апреля



С 8 по 11 апреля в Улан-Удэ пройдут 10-е открытые чемпионат и первенство Бурятии по тайскому боксу, посвящённые памяти Романа Буерачного. Местом проведения станет физкультурно-спортивный комплекс.



Соревнования проводятся по следующим группам и возрастным категориям: младшие юноши 10-11 лет; юноши 12-13 лет; старшие юноши 14-15 лет; юниоры 16-17 лет и взрослые от 18 лет и старше. К участию допускаются спортсмены из Улан-Удэ и других муниципальных образований республики и регионов России.



8 апреля в БГУ с 17:00 состоится взвешивание участников. С 19:00 будет проведена жеребьёвка. Открытие соревнований запланировано 9 апреля в 12:00 в ФСК. В 12:30 начнутся предварительные поединки. 10 апреля с 11:00 пройдут полуфинальные бои. Финалы состоятся 11 апреля с 11:00.



Итоги соревнований определяются в личном зачёте. Победители и призёры в каждой весовой категории и в каждой возрастной группе награждаются призами, грамотами и медалями.



Возрастное ограничение 6+

