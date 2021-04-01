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Байкальский заповедник сдал на переработку 81 литр пластиковых крышек

Байкальский заповедник сдал на переработку 81 литр пластиковых крышек
Общество,  Фото:Байкальский заповедник
Сотрудники заповедника также сдают на переработку стеклянные бутылки и банки, бумагу и картон и др.

Более 12 лет в Байкальском заповеднике работает программа, направленная на эффективное и рациональное использование ресурсов, на уменьшение вреда от образующихся отходов в целях сокращения нагрузки на окружающую среду. Одним из направлений деятельности является развитие системы раздельного сбора отходов, а также взаимодействие с организациями, перерабатывающими РСО, и с общественными организациями, занимающимися сбором различных отходов.

Сотрудники заповедника сортируют и сдают на переработку стеклянные бутылки и банки, бумагу и картон, пластиковые бутылки, алюминий, полиэтилен. Недавно в этот перечень добавились пластиковые крышечки.

- Раньше крышки не принимали на переработку, и их приходилось скручивать с бутылок и выбрасывать в общий мусор. Что вызывало даже досаду: ведь пластик на крышах непростой, а за рубежом уже давно крышки собирают и перерабатывают. Поэтому, когда в 2019 года был начат сбор крышек от пластиковых бутылок и от других ёмкостей, Байкальский заповедник сразу принял участие в этом деле. Сбор крышек начался в рамках акции «Мусору крышка» благотворительного фонда «Подари планете жизнь» (г. Иркутск), - рассказывают в заповеднике.

В 2020 году к сбору крышек присоединились жители посёлка Танхой, особенно активно участвовали школьники из школы-интерната № 21 среднего общего образования ОАО «РЖД».

Всего за прошедший год было собран 81 литр пластиковых крышек. И недавно Байкальский заповедник передал собранные крышечки в благотворительный фонд «Подари планете жизнь».

А что дальше? Что будет с большими пластиковыми бутылками, наполненными разноцветными крышками? Фонд передаёт все собранные крышки компании ООО «Стандарт», которая занимается заготовкой вторсырья в Иркутской области и является партнёром акции. Далее путь крышек – на перерабатывающие заводы Красноярска и Новосибирска. Так как в Байкальском регионе производства по переработке пластиковых крышек нет.

Процесс переработки начинается на линии мойки, потом удаляются какие-либо вкладыши, оставшиеся в крышках, а затем их измельчают на маленькие кусочки в специальных дробилках. Частички, которые были крышками, насыпают в экструдер – установку, которая, нагревая их, превращает бывшие крышки в текучую расплавленную массу. А из массы получаются длинные «макаронины». В конце переработки «макаронины» нарезаются маленькими кусочками – гранулами, которые в 10 раз меньше самой крышки. Гранулы – это промежуточное сырье для дальнейшего производства новых пластиковых изделий. Из таких гранул делают лопаты для уборки снега, тазы, вешалки, ведра, совки, метлы, подлокотник у кресел, ледянки и расчёски. И этот перечень полезных вещей можно продолжить.

- Мы надеемся, что наш вклад в сбор крышек принесёт пользу всем. Что, не став мусором, эти крышки «поработают» на благо людей, - заключили в заповеднике. 
заповедник переработка
 
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