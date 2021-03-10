В Бурятии завершилось первенство республики по боксу

Общество, Фото: пресс-служба федерации бокса РБ

В соревнованиях приняли участие 53 спортсмена



С 5 по 7 марта в Улан-Удэ состоялось первенство Бурятии по боксу среди юниоров и юниорок 2003-2004 годов рождения. Соревнования были посвящены памяти мастера спорта СССР по боксу Бадмы Батуева. В универсальном зале спортивного клуба «Номто» состязались 48 юниоров в 9 весовых категориях и 5 юниорок в двух весовых категориях из восьми районов республики и шести школ бокса Улан-Удэ.



На первенстве присутствовали родные брат и сестра Бадмы Батуева – депутат Народного Хурала РБ Бато Батуев и заслуженный учитель Бурятии Светлана Шойжонова, а также сын боксёра Булат Батуев.



Победителями первенства среди юниоров и юниорок стали:



Юниоры



Весовая категория 49 кг

Первое место - Виталий Какубава (Мухоршибирский, Сагаан-Нур, тренер Куприянов В.Ю.);

Второе место - Идан-Доржо Дагбаев (РСШОР, тренер Цыренов У.Д.);

Третье место - Санжи Ринчинов (Иволгинский, Сотниково, тренер Гапилов М.Р.);

Третье место - Цыден Будажапов (РМК, тренеры Осонов В.А., Будашкаев Б.В.).



Весовая категория 52 кг

Первое место - Дугар Айсуев (РМК/РСШОР, тренеры Шаргакшанов Д.Н., Сенотрусов А.П.);

Второе место - Сергей Машкиев (Кижингинский, Кижинга, тренер Цыбиков Б.В.);

Третье место - Аюр Немаев (Кижингинский, Кижинга, тренер Цыбиков Б.В.);

Третье место - Виктор Власов (Заиграевский, Онохой, тренер Пятков О.В.).



Весовая категория 56 кг

Первое место - Никита Кочнев (Кабанский, Селенгинск, тренер Кочнев В.Г.);

Второе место - Александр Егоров (РМК, тренеры Осонов В.А., Будашкаев Б.В.);

Третье место - Дмитрий Шагжиев (РСШОР, тренер Цыренов У.Д.);

Третье место - Бэлигто Гунгаев (СК «Номто»/СШОР №11, тренеры Бадмаев Ц.Ц., Чимитов Б.А.).



Весовая категория 60 кг

Первое место - Виктор Архинчеев (СШ №16 «Забайкалец»/РСШОР, тренеры Филин С.А., Макарцев О.Ю., Буянтуев Б.Б.);

Второе место - Владислав Пантелеев (СШ №16 «Забайкалец», тренеры Филин С.А., Буянтуев Б.Б., Хорлоев С.Ц., Макарцев О.Ю.);

Третье место - Иван Тарасенко (Иволгинский, Иволгинск, тренер Ханхабаев В.Г.);

Третье место - Шарипов Руслан (СШОР №11, тренер Чимитов Б.А.).



Весовая категория 64 кг

Первое место - Аюр Самсонов (Иволгинский, Сужа, тренер Хандаев С.В.);

Второе место - Максим Касьянов (РСШОР, тренер Шаргакшанов Д.Н.);

Третье место - Ким Шарлуев (Иволгинский, Сотниково, тренер Гапилов М.Р.)

Третье место - Валерий Банзаракцаев (РСШОР, тренер Галсанов Д.Д.).



Весовая категория 69 кг

Первое место - Алдар Бадмаев (СШОР №11, тренер Путинский А.Н.);

Второе место - Ринчин Бадмаев (СК «Номто»/РСШОР, тренеры Бадмаев Б.Ц., Бадмаев Б.Б., Чимитов Б.А.);

Третье место - Никита Палагний (РМК, тренеры Осонов В.А., Будашкаев Б.В.)

Третье место - Никита Пятков (СШ-16 «Забайкалец», тренеры Филин С.А., Буянтуев Б.Б., Хорлоев С.Ц., Макарцев О.Ю.).



Весовая категория 75 кг

Первое место - Николай Дёмин (РСШОР, тренер Галсанов Д.Д.);

Второе место - Александр Мертвецов (Кабанский, Селенгинск, тренер Ткачев С.Е.);

Третье место - Алексей Юрьев (СШ №16 «Забайкалец»/РСШОР, тренеры Филин С.А., Буянтуев Б.Б., Хорлоев С.Ц., Макарцев О.Ю.);

Третье место - Александр Югов (СК «Номто»/СШОР №11, тренер Чимитов Б.А.).



Весовая категория 81 кг

Первое место - Газимагомед Газиев (СК «Номто»/СШОР №11, тренер Чимитов Б.А.);

Второе место - Андрей Баровский (СШОР №11, тренер Путинский А.Н.).



Весовая категория 91 кг

Первое место - Дырбеев Тамир (СШОР №11, тренер Гармажапов А.Х.);

Второе место - Евгений Тынтуев (Кабанский, Корсаково, тренер Хребтовский К.Н.);

Третье место - Вячеслав Димитров (РМК, тренеры Осонов В.А., Будашкаев Б.В.).



Юниорки



Весовая категория 51 кг

Первое место - Дарья Стулева (Мухоршибирский, Сагаан-Нур, тренер Куприянов В.Ю.);

Второе место - Александра Эрдынеева (СК «Номто»/СШОР №11, тренер Чимитов Б.А.).



Весовая категория 60 кг

Первое место - Татьяна Сотникова (Кабанский, Селенгинск, тренер Ткачев С.Е.);

Второе место - Оксана Коренева (Кабанский, Селенгинск, тренер Ткачев С.Е.);

Третье место - Александра Кузякина (РМК, Осонов В.А., тренер Будашкаев Б.В.).



Специальными призами были награждены:

- Награда «Лучший боксёр» - Виталий Кокубава;

- Награда «За лучший бой» - Николай Дёмин и Александр Мертвецов;

- Награда «За волю к победе» - Сергей Машкиев;

- Награда «Лучший судья» - Анатолий Туманов.



Победителям и обладателям специальных призов первенства Бурятии по боксу среди юниоров и юниорок были вручены кубки. Всем призёрам первенства были вручены дипломы, медали, памятные и денежные призы, сообщает пресс-служба федерации бокса РБ.



