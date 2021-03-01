Соревнования выиграла команда из Аги
В конце февраля в Улан-Удэ прошли командные соревнования по настольному теннису среди этнических землячеств. Участие в турнире приняли 8 команд.
По результатам игр места распределились следующим образом:
1 место - Агинское землячество;
2 место - Джидинское землячество;
3 место - Селенгинское землячество;
4 место - Баргузинское землячество;
5 место - Закаменское землячество;
6 место - Мухоршибирское землячество;
7 место - Осинско-Боханское землячество;
8 место - Кижингинское землячество.
В рамках проведения соревнований среди землячеств был проведён турнир по шууд-теннису, где титул сильнейшего разыграли 32 спортсмена. Чемпионом и обладателем главного денежного приза в размере 7000 рублей стал Батор Дамдинов. Второе место и приз в 2000 рублей выиграла Алтана Ринчинова. Третье место и 1000 рублей получил Владислав Соржеев. Об этом сообщает паблик «Настольный теннис Бурятии».
В Бурятии землячества сыграли в настольный теннис
Общество, Фото:
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