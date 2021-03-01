В Бурятии землячества сыграли в настольный теннис

Общество, Фото: паблик «Настольный теннис Бурятии»

Соревнования выиграла команда из Аги



В конце февраля в Улан-Удэ прошли командные соревнования по настольному теннису среди этнических землячеств. Участие в турнире приняли 8 команд.



По результатам игр места распределились следующим образом:

1 место - Агинское землячество;

2 место - Джидинское землячество;

3 место - Селенгинское землячество;

4 место - Баргузинское землячество;

5 место - Закаменское землячество;

6 место - Мухоршибирское землячество;

7 место - Осинско-Боханское землячество;

8 место - Кижингинское землячество.



В рамках проведения соревнований среди землячеств был проведён турнир по шууд-теннису, где титул сильнейшего разыграли 32 спортсмена. Чемпионом и обладателем главного денежного приза в размере 7000 рублей стал Батор Дамдинов. Второе место и приз в 2000 рублей выиграла Алтана Ринчинова. Третье место и 1000 рублей получил Владислав Соржеев. Об этом сообщает паблик «Настольный теннис Бурятии».

