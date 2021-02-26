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Бурятии дадут около 1 миллиарда на реконструкцию автодороги

Бурятии дадут около 1 миллиарда на реконструкцию автодороги
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ремонт участка с 271 по 291 км дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян закончат в этом году

Бурятии выделят дополнительные деньги на реконструкцию автодорогу Улан-Удэ - Турунтаево- Курумкан - Новый Уоян и строительство третьего моста через реку Уда. В целом из федерального бюджета будет направлено около 2,8 млрд руб. Соответствующее решение принято на заседании правительства России, прошедшего 25 февраля. Там был рассмотрен вопрос о выделении 100 млрд рублей на ускорение ремонта, реконструкции и строительство автодорог в субъектах.

- Регионам будет предоставлено дополнительное финансирование на дорожные работы. Всего в регионы будет направлено 100 млрд рублей, 27 млрд из которых предназначены на ремонт существующего дорожного полотна в 58 регионах. В прошлом году мы выделяли дополнительные средства на дорожное строительство, и это позволило достичь лучших результатов по сравнению с 2019 годом, несмотря на пандемию коронавируса. Оставшаяся часть дополнительного финансирования будет направлена на строительство конкретных дорожных объектов в 2021-2022 годах в 45 регионах России. Среди таких объектов Северный обход Лобни в Московской области, реконструкция автодороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян в Республике Бурятия, Южный подъезд к Краснодару, - заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

- Реконструкцию участка дороги с 271 по 291 км планировалось завершить в 2023 году, но с учётом выделенных средств в размере около 1 млрд рублей, объект сдадут в эксплуатацию уже в этом году, - отметил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

Реконструкция автомобильной дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян началась в 2003 году. На данный момент реконструировано 258 км.

- В наш адрес поступало много жалоб на участок дороги с 271 по 291 км. Он полностью находился в ненормативном состоянии: гравийка, ямы, ухабы. Все это затрудняло автомобильное движение. Работы на данном участке начались в 2018 году. Уже уложено 5 км асфальтобетонного покрытия, выполнены работы по устройству земляного полотна. В этом году реконструкцию завершат, - добавил и. о. руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» Игорь Петров.

На участке проведут работы по устройству асфальтобетонного покрытия, водопропускных труб, установят дорожные знаки, нанесут разметку. Взамен трёх старых деревянных мостов построят железобетонные. В районе сёл Макаринино и Адамово проведут освещение, обустроят автобусные остановки. Длина участка 20,5 км.

Отметим, что ранее было принято решение и о дополнительном финансировании из федерального бюджета на строительство третьего моста через реку Уда в размере 1,8 млрд рублей. Как отмечалось ранее, такая поддержка из федерального центра поможет сократить срок его строительства.

На данный момент выполнены работы по устройству опор надземного пешеходного перехода и лестничных сходов: бурение, установка каркасов, бетонирование опор, забивка шпунта, разработка котлована, бетонирование ростверка. Также в прошлом году начаты работы по бурению скважин для устройства свай опоры №2.

Напомним, работы по строительству моста начаты ОАО «Хотьковский мост» весной 2020 года. Общая стоимость объекта составляет 7,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба минтранса РБ.
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