В Иркутской области планируют провести чемпионат России по боксу

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Соревнования станут отборочным этапом к Олимпийским играм 2024 года



Губернатор Иркутской области и Генеральный секретарь Федерации бокса России обсудили развитие бокса в Приангарье



Генеральный секретарь федерации бокса России Кирилл Щекутьев и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провели встречу, где обсудили развитие инфраструктуры для занятий боксом в регионе, а также возможность проведения чемпионата страны по боксу среди мужчин в 2023 году, который бы стал отборочным на предквалификационный этап к Олимпийским играм.



Кирилл Щекутьев рассказал, что на чемпионат России по боксу приезжает порядка 350 спортсменов со всех регионов страны.



- Чемпионат России – это самое важное боксёрское событие, поскольку фактически является путевкой на Олимпийские игры. Спортсмены получают право выступить на предквалификационном отборе и далее представить нашу страну на Играх в Париже в 2024 году, - заявил генсек федерации.



Глава региона предварительно поддержал идею проведения чемпионата России по боксу среди мужчин.



В рамках встречи стороны также обсудили спортивную инфраструктуру и возможность строительства в регионе центра прогресса бокса. Центры – это многопрофильные комплексы, которые созданы для развития детско-юношеского спорта, обучения тренеров, судей и персонала, а также проведения турниров. Предполагается, что в центре будут работать не только залы бокса, но и другие секции.



Иркутск стал одним из первых городов, которые посетил новый генеральный секретарь федерации бокса России в рамках программы развития бокса на Дальнем Востоке и в Сибири. Напомним, что перед этим Кирилл Щекутьев побывал в Бурятии, где встретился с главой республики Алексеем Цыденовым.



Кирилл Щекутьев был назначен на должность в конце января 2021 года. Глава федерации родился в Иркутской области в Усть-Илимске, где жил до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона.

