Соревнования станут отборочным этапом к Олимпийским играм 2024 года
Губернатор Иркутской области и Генеральный секретарь Федерации бокса России обсудили развитие бокса в Приангарье
Генеральный секретарь федерации бокса России Кирилл Щекутьев и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провели встречу, где обсудили развитие инфраструктуры для занятий боксом в регионе, а также возможность проведения чемпионата страны по боксу среди мужчин в 2023 году, который бы стал отборочным на предквалификационный этап к Олимпийским играм.
Кирилл Щекутьев рассказал, что на чемпионат России по боксу приезжает порядка 350 спортсменов со всех регионов страны.
- Чемпионат России – это самое важное боксёрское событие, поскольку фактически является путевкой на Олимпийские игры. Спортсмены получают право выступить на предквалификационном отборе и далее представить нашу страну на Играх в Париже в 2024 году, - заявил генсек федерации.
Глава региона предварительно поддержал идею проведения чемпионата России по боксу среди мужчин.
В рамках встречи стороны также обсудили спортивную инфраструктуру и возможность строительства в регионе центра прогресса бокса. Центры – это многопрофильные комплексы, которые созданы для развития детско-юношеского спорта, обучения тренеров, судей и персонала, а также проведения турниров. Предполагается, что в центре будут работать не только залы бокса, но и другие секции.
Иркутск стал одним из первых городов, которые посетил новый генеральный секретарь федерации бокса России в рамках программы развития бокса на Дальнем Востоке и в Сибири. Напомним, что перед этим Кирилл Щекутьев побывал в Бурятии, где встретился с главой республики Алексеем Цыденовым.
Кирилл Щекутьев был назначен на должность в конце января 2021 года. Глава федерации родился в Иркутской области в Усть-Илимске, где жил до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона.
В Иркутской области планируют провести чемпионат России по боксу
Общество, Фото:
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Новая система может облегчить мониторинг ледовых переправ
Накануне на реке Селенга в Прибайкальском районе Бурятии была установлена тестовая станция онлайн-мониторинга интенсивности формирования ледового покрова.
Устройство было разработано сотрудниками Лимнологического института СО РАН в Иркутске для обеспечения мониторинга ледовой обстановки в автоматическом режиме.
Тестовая станция была установлена на ледовой переправе вблизи села Татаурово. Данные, передаваемые прибором, сотрудники института продемонстрировали на месте.
- Аппарат позволяет регистрировать колебания уровня водных объектов с миллиметровым разрешением и транслировать данные в режиме онлайн. Основные параметры, которые предоставляет станция, это толщина льда, скорость его нарастания, а также температуру льда и воды, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Новая система, в теории, может облегчить мониторинг ледовых переправ – что значительно повысит уровень безопасности людей на водных поэтому, не исключено, что в ближайшем будущем новые станции появятся и на других ледовых переправах республики.
Накануне на реке Селенга в Прибайкальском районе Бурятии была установлена тестовая станция онлайн-мониторинга интенсивности формирования ледового покрова.
Устройство было разработано сотрудниками Лимнологического института СО РАН в Иркутске для обеспечения мониторинга ледовой обстановки в автоматическом режиме.
Тестовая станция была установлена на ледовой переправе вблизи села Татаурово. Данные, передаваемые прибором, сотрудники института продемонстрировали на месте.
- Аппарат позволяет регистрировать колебания уровня водных объектов с миллиметровым разрешением и транслировать данные в режиме онлайн. Основные параметры, которые предоставляет станция, это толщина льда, скорость его нарастания, а также температуру льда и воды, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Новая система, в теории, может облегчить мониторинг ледовых переправ – что значительно повысит уровень безопасности людей на водных поэтому, не исключено, что в ближайшем будущем новые станции появятся и на других ледовых переправах республики.
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