За 55 лет во Дворце бракосочетаний Улан-Удэ сыграли 80 тысяч свадеб

В Улан-Удэ Дворец бракосочетания был открыт в конце 1965 года на площади Советов. Первый брак здесь был зарегистрирован в воскресенье 30 января 1966 года – в этот день зарегистрировали свой брак семь супружеских пар. Одной из первых пар стали Георгий и Валентина Белоусовы.







Дворцу бракосочетания Улан-Удэ исполнилось 55 лет.- С 1965 по 2001 годы Дворец бракосочетания подчинялся Городскому совету депутатов трудящихся, а затем администрации Улан-Удэ и только с 1 января 2002 года вошел в состав управления ЗАГС республики, - сообщили в управлении ЗАГС Бурятии.Первым директором была Клавдия Шулунова, в 1971 году её сменила на этом посту Лира Лыфарь. С 1972 года на протяжении 27 лет Дворец бракосочетания возглавляла Тамара Цыбенова. С 1999 по 2007 год руководителем являлась Валентина Севостьянова, а с 2008 по 2016 - Надежда Сучкова.1 сентября 2016 года Дворец бракосочетания прекратил свою деятельность как отдел в связи с изменением структуры управления ЗАГС Бурятии, и сейчас является частью Улан-Удэнского городского отдела.За 55 лет работы во Дворце бракосочетания зарегистрировано более 80 тысяч браков. А максимальное количество пар, регистрировавших свой брак во Дворце бракосочетания отмечено в 2011 году – 2627.Закрывался Дворец бракосочетания лишь однажды на несколько месяцев в 2018 году на капитальный ремонт, который был проведён впервые с 1965 года.