 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 января

19 января

Популярное

В Бурятии трактористам выдавали удостоверения без экзаменов

В Бурятии трактористам выдавали удостоверения без экзаменов
Общество,  Фото:pixabay.com
За получение взятки осуждено бывшее должностное лицо

В Бурятии суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего специалиста Гостехнадзора республики в Селенгинском районе. Он признан виновным в совершении четырёх преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение незаконных действий», четырёх преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы».

В суде установлено, что, являясь должностным лицом, в период с декабря 2017 года по март 2018 года мужчина незаконно выдал удостоверения тракториста-машиниста без прохождения обучения и сдачи экзаменов троим жителям Бичурского района и жителю Улан-Удэ. За это он получил через посредника взятку в размере 14,5 тысяч рублей с каждого.

- Посредник освобождён от уголовной ответственности в связи с дачей изобличающих показаний в отношении взяткополучателя, - уточнили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 4 года с лишением права занимать должности в органах исполнительной власти сроком на 3 года.

Приговор вступил в законную силу.
прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В горах Бурятии появится общественный «Горный патруль»
В горах Бурятии появится общественный «Горный патруль»
Общество, 20.01.2021
На Хамар-Дабане создадут спасательный пост
В Улан-Удэ днём до -12 градусов
В Улан-Удэ днём до -12 градусов
Общество, 20.01.2021
В республике небольшой снег
В Улан-Удэ пройдёт чемпионат Бурятии по бодибилдингу
В Улан-Удэ пройдёт чемпионат Бурятии по бодибилдингу
Общество, 19.01.2021
Победителей наградят кубками, медалями и дипломами
В Усть-Ордынском округе расширят этнографический музей
В Усть-Ордынском округе расширят этнографический музей
Общество, 19.01.2021
Работы проведут в рамках подготовки к празднованию юбилея округа
В Бурятии дети пишут письма соболю
В Бурятии дети пишут письма соболю
Общество, 19.01.2021
«Заповедное Подлеморье» проводит в школах проект «Письма животным»
Студенты Забайкалья победили в «Битве истфаков»
Студенты Забайкалья победили в «Битве истфаков»
Общество, 19.01.2021
Лучшим видео всероссийского конкурса стал ролик «Жилище древнего человека»
В Закаменском районе Бурятии оборудуют борцовские юрты
В Закаменском районе Бурятии оборудуют борцовские юрты
Общество, 19.01.2021
В сёла завезли спортинвентарь стоимостью 2,75 млн рублей

Боксёры Ангарска взяли «бронзу» первенства «Юности России»
Боксёры Ангарска взяли «бронзу» первенства «Юности России»
Общество, 19.01.2021
В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов
В Бурятии на Байкале появится «Заповедная школа»
В Бурятии на Байкале появится «Заповедная школа»
Общество, 19.01.2021
Инклюзивную экоплощадку создадут в Забайкальском национальном парке
В Забайкалье ужесточили требования к содержанию региональных дорог
В Забайкалье ужесточили требования к содержанию региональных дорог
Общество, 19.01.2021
У подрядчиков будут проверять наличие спецтехники, оборудования и материалов
Борец из Усть-Ордынского округа выиграл межрегиональный турнир
Борец из Усть-Ордынского округа выиграл межрегиональный турнир
Общество, 19.01.2021
Владимир Балдунов стал победителем в весовой категории до 42 кг
В Улан-Удэ «Штырь» устроил одиночный пикет
В Улан-Удэ «Штырь» устроил одиночный пикет
Общество, 19.01.2021
Известный бурятский КВНщик оказался против Сергея Зверева

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^