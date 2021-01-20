В Бурятии трактористам выдавали удостоверения без экзаменов

За получение взятки осуждено бывшее должностное лицо



В Бурятии суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего специалиста Гостехнадзора республики в Селенгинском районе. Он признан виновным в совершении четырёх преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение незаконных действий», четырёх преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы».



В суде установлено, что, являясь должностным лицом, в период с декабря 2017 года по март 2018 года мужчина незаконно выдал удостоверения тракториста-машиниста без прохождения обучения и сдачи экзаменов троим жителям Бичурского района и жителю Улан-Удэ. За это он получил через посредника взятку в размере 14,5 тысяч рублей с каждого.



- Посредник освобождён от уголовной ответственности в связи с дачей изобличающих показаний в отношении взяткополучателя, - уточнили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 4 года с лишением права занимать должности в органах исполнительной власти сроком на 3 года.



Приговор вступил в законную силу.

