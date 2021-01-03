Республиканский УФСИН подвёл итоги конкурса «А вам слабо!!!»
В Бурятии подвели итоги конкурса «А вам слабо!!!», проведённого среди осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях региона.
В конкурсе приняли участие видеоролики продолжительностью до двух минут с достижением осуждённых в области спорта, производственной деятельности, участия в кружковой работе и различных конкурсах.
Первое место занял осужденный исправительной колонии №8 с жимом штанги весом 160 кг, второе место присудили осуждённой из исправительной колонии №7 с акробатическим номером, и третье место досталось осуждённому из колонии-поселения №3, который собирал кубик Рубика на время, сообщили в пресс-службе ведомства.
Осуждённый в Бурятии победил в конкурсе с жимом штанги
Общество, Фото:
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