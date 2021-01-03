Осуждённый в Бурятии победил в конкурсе с жимом штанги

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Республиканский УФСИН подвёл итоги конкурса «А вам слабо!!!»



В Бурятии подвели итоги конкурса «А вам слабо!!!», проведённого среди осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях региона.



В конкурсе приняли участие видеоролики продолжительностью до двух минут с достижением осуждённых в области спорта, производственной деятельности, участия в кружковой работе и различных конкурсах.



Первое место занял осужденный исправительной колонии №8 с жимом штанги весом 160 кг, второе место присудили осуждённой из исправительной колонии №7 с акробатическим номером, и третье место досталось осуждённому из колонии-поселения №3, который собирал кубик Рубика на время, сообщили в пресс-службе ведомства.

