Байкальский заповедник открыли для посетителей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

При посещении заповедника необходимо соблюдать профилактические меры



С 1 декабря открываются для посетителей визит-центр «Байкал заповедный», историко-мемориальный комплекс «Байкальская переправа» и музей природы, сообщили в пресс-службе Байкальского заповедника.



Гостей в визит-центре «Байкал заповедный», в историко-мемориальном комплексе «Байкальская переправа» и Музее природы принимают в соответствии с антиковидными рекомендациями. В помещение визит-центра и музея природы посетителей впускают только при наличии масок.



Рекомендуется использовать бесконтактные способы оплаты билетов с помощью банковских карт, технологий оплаты смартфонами, избегая использования наличных денег.



Предусмотрено проведение индивидуальных экскурсий и экскурсий для групп в составе до пяти человек. Обеспечивается соблюдение дистанции между индивидуальными посетителями, группами гостей в 1,5-2 метра.



Исключено проведение массовых мероприятий в помещениях визит-центра, музея и на других объектах инфраструктуры экологического туризма Байкальского заповедника.



Также в заповеднике сообщили, что посетителей, планирующих разместиться в гостевых домах заповедника, будут проверятся через туристский личный кабинет модуля «Ковид» республиканской государственной системы «Единая региональная интеграционная платформа аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на предмет контакта по коронавирусу.



- Пожалуйста, носите маски и соблюдайте меры социальной дистанции! – призвали в заповеднике.

