В Улан-Удэ при поликлинике №2 работает амбулаторный центр. ФОТО

В Улан-Удэ при городской поликлинике №2 совсем недавно заработал амбулаторный центр на Павлова,17.
Напомним, в начале ноября глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал журналистам о создании амбулаторных центров. Они предназначены для оказания медицинской помощи больным, находящимся на амбулаторном лечении с COVID-19, больных ОРВИ и внебольничной пневмонией.
Как сообщила главный врач поликлиники Виктория Колмакова, сначала в стране шло перепрофилирование коечного фонда – когда из соматических стационаров делались ковидные. В поликлиниках же были только фильтры-боксы, которые работали на приём пациентов с ОРВИ, пациентов с пневмониями. Также работали ковидные бригады – к примеру, в поликлинике № 2 их было около 35.
- Месяц тому назад из фильтр-боксов стали организовываться амбулаторные центры по всей стране. После издания приказа минздрава России в течение недели был решён вопрос по выделению помещения, это помещение за неделю отремонтировано, и благодаря поддержке всех уровней депутатов, в том числе депутатов Хурала, депутатов Горсовета мы укомплектовались мебелью, - отметила она.
Помогли мебелью и банки. В итоге, за кратчайшее время этот центр был оснащён всем необходимым, в том числе техникой (моноблоки и т.д.)
Заведующие отделениями поликлиники №2 переброшены в амбулаторный центр и сейчас работают здесь в напряжённом режиме.
- Наш амбулаторный центр «построен» на два блока – условная чистая зона: приём первичных пациентов с признаками ОРВИ, забор первичных мазков на диагностику на коронавирусную инфекцию, открытие листков нетрудоспособности, определение тактики первичного лечения. В случае установления диагноза «коронавирусная инфекция» пациент уже в последующее посещение идёт через зону второго блока. Получается, это уже зона для пациентов с установленным диагнозом «коронавирусная инфекция». У нас установлены флюорографы, то есть рентген-аппараты, для диагностики пневмонии: один отдельно для пациентов без установленного диагноза, другой – для пациентов с уже установленным диагнозом. Работаем в течение двух смен, с утра до вечера, проводим приём пациентов, - отметил Максим Максимов, заведующий отделением медицинской профилактики Городской поликлиники № 2
Есть ещё один блок – для продолжения лечения, реабилитации людей, выписанных из стационаров.