На ограждения потратили менее 20 тысяч рублей
В селе Улзар Джидинского района Бурятии завершены работы по установке ограждения. Силами местных жителей построено пастбище, сообщает группа «Джида-инфо. 24/7».
Ограждение позволит избежать потравы сенокосных угодий жителей села Израсходовано 18 тысяч 860 рублей.
Финансирование выделено по программе «Народный бюджет».
В Бурятии сельчане устанавливают ограждения пастбища
Общество, Фото:
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