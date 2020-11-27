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В Бурятии сельчане устанавливают ограждения пастбища

В Бурятии сельчане устанавливают ограждения пастбища
Общество,  Фото:"Джида-инфо"
На ограждения потратили менее 20 тысяч рублей

В селе Улзар Джидинского района Бурятии завершены работы по установке ограждения. Силами местных жителей построено пастбище, сообщает группа «Джида-инфо. 24/7».

Ограждение позволит избежать потравы сенокосных угодий жителей села Израсходовано 18 тысяч 860 рублей.

Финансирование выделено по программе «Народный бюджет».


пастбища сельские поселения
 
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