В Иркутской области назвали победителей фестиваля «Алтан туяа»

Общество, Фото: пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья

Конкурс детского творчества провели в онлайн-формате



В Иркутской области завершился фестиваль детского творчества «Алтан туяа». Из-за распространения коронавируса мероприятие прошло в онлайн-формате, сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья.



На электронный адрес организаторов поступило более 40 заявочных анкет и видеороликов. Члены жюри в течение нескольких часов просматривали весь присланный материал. По итогам победителями и призёрами фестиваля стали:



В номинации «Уран үгэ» (Конкурс художественного слова)

I место – Халмакшинова Елена, Осинский район, с. Ново-Ленино

II место – Матвеева Александра, Осинский район, с. Ирхидей

III место – Шантанов Рудольф, Баяндаевский район, с. Бадагуй



В номинации «Зүжэг» (Конкурс театральных коллективов)

I место – ансамбль «Обусинские напевы», Осинский район, с. Обуса

II место – детская фольклорная группа «Наран», Нукутский район, с. Хадахан

III место – детская студия «Улаалзай», г. Иркутск



В номинации «Хатар» (Конкурс танцевальных коллективов)

I место – образцовый ансамбль «Непоседы», Аларский район, п. Кутулик

II место – народный хореографический коллектив «Сэсэг», Осинский район, с. Бильчир

III место – хореографическая группа «Хараасгай», Нукутский район, с. Хадахан



В номинации «Талын булжамуур» (Вокальный конкурс), категория «Солист»

I место – Атутова Ангелина, Нукутский район, с. Хадахан

II место – Махутова Раджана, Осинский район, с. Оса

III место – Готолова Наталья, Нукутский район, с. Хадахан



В номинации «Талын булжамуур» (Вокальный конкурс), категория «Ансамбль»

I место – вокальный ансамбль «Магтаал», Осинский район, с. Оса

II место – дуэт Попова Дарья, Сабирова Наталья, Баяндаевский район, с. Люры

III место – вокальный ансамбль МБОУ «Улейская СОШ», Осинский район, с. Улей



Также были вручены поощрительные призы:



В номинации «Уран үгэ»

- Ямашкина Екатерина, Ольхонский район, с.Еланцы

- Атанова Оля, Нукутский район, с.Хадахан



В номинации «Хатар»

- Дудеева Ольга, Ольхонский район, с.Еланцы

- Хореографический коллектив-спутник (н/к «Далайн долгин») «Жаргал», Ольхонский район, с.Еланцы

- Хореографический коллектив «Эрбээхэй», Нукутский район, с.Хадахан

- Хореографический коллектив «Сэсэг», Осинский район. с.Обуса

- Образцовый хореографический коллектив «Позитив», Боханский район, с.Укыр

- Хореографическая группа «Ангара», Нукутский район, с.Хадахан



В номинации «Вокал», категория «Солист»

- Дудеева Анастасия, Ольхонский район, с.Еланцы

- Шамбуев Марат, Осинский район, с.Ново-Ленино

- Санзаев Артем, Нукутский район, с.Хадахан

- Баендуева София, Ольхонский район, с Еланцы

- Сидорова Диана, Осинский район, с.Унгин



В номинации «Вокал», категория «Ансамбль»

- Дуэт Бутуханова Екатерина, Игнатьева Лия, Эхирит-Булагатский район, с.Ахины

- Вокальный ансамбль «Обусинка», Осинский район, с.Обуса

