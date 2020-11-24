В Иркутской области назвали победителей фестиваля «Алтан туяа»

Конкурс детского творчества провели в онлайн-формате
В Иркутской области завершился фестиваль детского творчества «Алтан туяа». Из-за распространения коронавируса мероприятие прошло в онлайн-формате, сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья.
На электронный адрес организаторов поступило более 40 заявочных анкет и видеороликов. Члены жюри в течение нескольких часов просматривали весь присланный материал. По итогам победителями и призёрами фестиваля стали:
В номинации «Уран үгэ» (Конкурс художественного слова)
I место – Халмакшинова Елена, Осинский район, с. Ново-Ленино
II место – Матвеева Александра, Осинский район, с. Ирхидей
III место – Шантанов Рудольф, Баяндаевский район, с. Бадагуй
В номинации «Зүжэг» (Конкурс театральных коллективов)
I место – ансамбль «Обусинские напевы», Осинский район, с. Обуса
II место – детская фольклорная группа «Наран», Нукутский район, с. Хадахан
III место – детская студия «Улаалзай», г. Иркутск
В номинации «Хатар» (Конкурс танцевальных коллективов)
I место – образцовый ансамбль «Непоседы», Аларский район, п. Кутулик
II место – народный хореографический коллектив «Сэсэг», Осинский район, с. Бильчир
III место – хореографическая группа «Хараасгай», Нукутский район, с. Хадахан
В номинации «Талын булжамуур» (Вокальный конкурс), категория «Солист»
I место – Атутова Ангелина, Нукутский район, с. Хадахан
II место – Махутова Раджана, Осинский район, с. Оса
III место – Готолова Наталья, Нукутский район, с. Хадахан
В номинации «Талын булжамуур» (Вокальный конкурс), категория «Ансамбль»
I место – вокальный ансамбль «Магтаал», Осинский район, с. Оса
II место – дуэт Попова Дарья, Сабирова Наталья, Баяндаевский район, с. Люры
III место – вокальный ансамбль МБОУ «Улейская СОШ», Осинский район, с. Улей
Также были вручены поощрительные призы:
В номинации «Уран үгэ»
- Ямашкина Екатерина, Ольхонский район, с.Еланцы
- Атанова Оля, Нукутский район, с.Хадахан
В номинации «Хатар»
- Дудеева Ольга, Ольхонский район, с.Еланцы
- Хореографический коллектив-спутник (н/к «Далайн долгин») «Жаргал», Ольхонский район, с.Еланцы
- Хореографический коллектив «Эрбээхэй», Нукутский район, с.Хадахан
- Хореографический коллектив «Сэсэг», Осинский район. с.Обуса
- Образцовый хореографический коллектив «Позитив», Боханский район, с.Укыр
- Хореографическая группа «Ангара», Нукутский район, с.Хадахан
В номинации «Вокал», категория «Солист»
- Дудеева Анастасия, Ольхонский район, с.Еланцы
- Шамбуев Марат, Осинский район, с.Ново-Ленино
- Санзаев Артем, Нукутский район, с.Хадахан
- Баендуева София, Ольхонский район, с Еланцы
- Сидорова Диана, Осинский район, с.Унгин
В номинации «Вокал», категория «Ансамбль»
- Дуэт Бутуханова Екатерина, Игнатьева Лия, Эхирит-Булагатский район, с.Ахины
- Вокальный ансамбль «Обусинка», Осинский район, с.Обуса
В Иркутской области назвали победителей фестиваля «Алтан туяа»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Победителей наградят ценными призами
Турнир класса «А» проходил в Казани
Гран-при получило общежитие БГУ
В конкурсе минприроды России участвовало 59 ФГБУ
Соревнования по лыжным гонкам начнутся в Финляндии 27 ноября
Сдачу нового спектакля театр Бестужев проведёт без участия зрителей
Добровольцев учат помогать МЧС во время стихийных бедствий
Тарбагатайский коллектив исполнил песни Большого Куналея
Рекорд попадёт в книгу рекордов Гиннесса
В голосовании Геннадий Мармушев победил конкурентов с большим отрывом
Сетка нескольких маршрутов уже есть, сообщили в министерстве экономического развития края
В колонии прошёл конкурс плакатов «Мы против курения!»
Мужчина распивал алкоголь во дворе дома
Кошка не может слезть уже пятый день
Поступило 10 современных вагонов