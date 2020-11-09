Жительница Бурятии подарила 200 книг СИЗО

Была подарена и художественная литература, и правовая



Ветеран уголовно-исполнительной системы Анна Малых подарила в библиотеку СИЗО в Улан-Удэ художественную и правовую литературу. В результате фонд библиотеки пополнился более чем на 200 книг.



Руководство следственного изолятора поблагодарило Анну Андреевну за столь ценный подарок, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.





