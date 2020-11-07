«Храни меня, мой талисман»

















В основе балета вечный как мир сюжет - дочь царицы небесных духов и имеющий богатую невесту индийский махараджа полюбили вдруг друга и обрекли на трудности. В сюжете по старинным правилам спрятана аллегория о невозможности союза неба и земли, а вся придуманная режиссура с хореографией и пантомимой, начавшись с «небес», сосредоточена на «земном». Разводка артистов в мизансценах позволяет следить за событиями сюжета, но главная смысловая нагрузка остаётся чистому танцу. Для труппы это жёсткий тест на профессионализм. Почти два с половиной часа спектакля кордебалет постоянно занят, и только рядовым артистам да костюмерам известно, чего стоит эта постоянная включенность со сменой пачек и сари. Притом труппа редко стоит «хлопоча руками», много танцует и наравне с корифеями участвует в действии, демонстрируя профессионализм и неподдельные эмоции. Солисты же дают спектаклю важные штрихи, ярко отыгрывая свои роли - царь Дели Сергей Бородин и бедные ткач с сыном, Батор Надмитов и Вячеслав Намжилон, в доме которых нежданно разгораются большие страсти. Свою лепту внесли и Четыре стихии, и выразительный оруженосец, и аккуратная в деталях невеста молодого ткача.















«Талисману» уже год, и в юбилейный для театра 80-й сезон он принёс ему удачу участием в Национальном театральном фестивале-премии «Золотая маска». Случилось это впервые, и с номинацией на премию сразу в трёх категориях - работа балетмейстера-хореографа (Александр Мишутин), женская роль (Анна Петушинова) и самая важная и престижная - Лучший балетный спектакль. Этот факт сам по себе - очень высокая оценка работы труппы, и он даёт силы двигаться дальше даже сейчас, когда артисты балета всего мира, включая Улан-Удэ, поддерживает форму в домашних условиях и онлайн. Жаль, что «Золотая маска» прервалась по не зависящим от всех нас причинам. Радует, что о труппе Бурятского театра оперы и балета в 2020 году узнали в столицах впервые за долгое время, а «Талисман» вызвал резонанс в мировом музыкальном театре.







Лейла Гучмазова





Онлайн-трансляция Церемонии объявления лауреатов Премии «Золотая Маска» пройдёт 10 ноября в 12:00 по московскому времени на портале «Рамблер» и будет доступна в прямом эфире не только для номинантов, но для всех заинтересованных зрителей. Бурятский театр оперы балета получил три номинации на престижную премию: за лучший балетный спектакль, работу балетмейстера-постановщика (Александр Мишутин), лучшую женскую роль (Анна Петушинова, к сожалению, выбыла из числа претендентов из-за невозможности выступить на февральском конкурсном показе балета в Москве).





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29 февраля минувшего года «Талисман» показывали в столичном театре «Геликон-опера» перед конкурсным жюри и московским зрителем. Мы все знаем, как изменился мир с той поры, но все равно предлагаем немножко перенестись в прошлое с помощью критика музыкального театра, лектора, эксперта и член жюри Национального фестиваля «Золотая маска», обозревателя «Российской газеты» Лейлы Гучмазовой.Предложенный ниже материал за авторством авторитетного специалиста был подготовлен для печати в федеральной театральной прессе, однако грянувшая пандемия застопорила все процессы и скорректировала планы. Известный журналист, видимо, руководствуясь постулатом «рукописи не горят», любезно предоставила свой текст нам с небольшой адаптацией. В рамках проекта «Милан-Удэ Daily» публикуем профессиональный взгляд Лейлы Гучмазовой на «золотомасочный» бурятский балет в том виде, в каком он был написан минувшей весной.Нынешний театральный сезон закончился неожиданно. Все театры Российской Федерации закрыты на карантин, а Национальный театральный фестиваль «Золотая маска» прервал смотр в Москве лучших спектаклей сезона. Однако в середине показанной программы случилась сенсация - ею стали гастроли Бурятского театра оперы и балета с премьерой балета «Талисман».Для гастролей Бурятского театра оперы и балета из Улан-Удэ фестиваль «Золотая маска» предоставил открытый пять сезонов назад престижный и технически оснащённый зал Геликон-оперы в самом центре Москвы - рядом с Государственной консерваторией и в нескольких минутах ходьбы от Кремля. Даже при большой вместительности зала возник ажиотаж, билеты раскупили мгновенно. Причина тройная: во-первых, улан-удэнцы показывали раритетный спектакль Мариуса Петипа 1889, выпавший из репертуара театров всего мира больше чем на сто лет, а при пиетете к отцу русского балета Петипа интерес с его неизвестному спектаклю объективно громадный. Во-вторых, балет Бурятского театра оперы и балета (ТОБа) впервые был отобран для участия в Национальном фестивале-премии и, уже по неофициальной информации среди театрального мира, успел стать негласным фаворитом конкурса. Ну, и в-третьих, хореограф-постановщик Александр Мишутин был известен только узкому кругу одноклассников по Московской Государственной Академии хореографии, МАХУ, по окончании которой он долго работал в любящей русский балет Японии. В этой очень чувствительной к балету стране ценится почтение к старине, потому, когда Александр Мишутин обратился к позабытому балету из «золотой эпохи» Мариуса Петипа, интерес не остался незамеченным. Его коллега по Московской Академии хореографии Морихиро Ивата, имеющий в силу происхождения профессиональные контакты в Японии и в то время руководивший балетной труппой Бурятского ТОБа, пригласил его на постановку.Объективно театр немного рисковал: большой полнометражный старинный балет времён «золотого века» Петипа с громадным количеством героев, несколькими сменами декораций и богатой бутафорией потребовал много ресурсов - финансовых, штатных, художественных, временных. С другой стороны, любовь к реконструкциям старинных балетов, захлестнувшая балетные театры мира уже много сезонов подряд, пришла в Улан-Удэ уже как культурная данность и была обречена как минимум на повышенный интерес в самой республике и за её пределами. Театр решился на грандиозный проект и не прогадал.Сенсацию строили на надёжном фундаменте. Из четырёх актов классического либретто 1909 года хореограф сделал три, сохранив и чуть спрямив сюжетные линии. Партитуру 19 века от выдающегося мастера балетной музыки Рикардо Дриго, яркую, слегка архаичную, оркестровали для современного оркестра, и на показе в Москве оркестр Бурятского ТОБа с эмиссаром Мариинского театра выпускником Санкт-Петербургской консерватории Георгием Албеговым звучал сверх ожиданий очень достойно, звучно и свежо. К чести хореографа Мишутина, он не стал никого уверять, что сделал спектакль в точности как у Петипа (сделать это даже по подробным авторским черновикам невозможно). Да театр и не ставил ему задачу реконструировать архаику в оригинальном виде. В итоге на основе авторских заметок Петипа родилась стильная хореография в его духе: гармоничная, подробная, внятная, обращённая к мастерству каждого конкретного артиста, сочетающая прозу с поэзией - пантомиму с чистым танцем. Мишутин построил действо по лекалам других «экзотических» балетов Петипа большой формы, ныне идущих на мировых сценах, и чаще всего - по строю, пружине действия, антуражу - напоминает «Баядерку». Но в итоге «Талисман», не шедший на российской сцене с 20-х годов прошлого века и известный только специалистам, стал заметной мировой премьерой - и важным эксклюзивом Бурятского ТОБа.Отдельного доброго слова заслуживают ведущие солисты труппы. Авральная ситуация, при которой понадобилась замена номинированной на персональную «Золотую маску» солистки Анны Петушиновой вызвала волну сочувствия у посвящённых и разговоры в антракте «у девушки ещё всё получится», но стала сильной встряской для труппы. В итоге главная героиня, убежавшая с небес Нирити в исполнении Елены Хишиктуевой выглядела словно так все и планировали, в чем ей очень помогли страстная Баярма Цыбикова в роли соперницы-невесты и мужественный жених-махараджа Булыт Раднаев. С самого начала уровень спектаклю задала эффектная сцена небожительниц во главе с Амравати-Анастасией Цыбеновой, статичная, но настраивающая на возвышенный тон, а камертоном стал бог ветра Вайю в исполнении Баира Жамбалова, чьи энергичные полёты добавили действию блеска. Так при большой самоотдаче и подробной отделке каждой партии сложилось впечатление от труппы как от спаянной команды, умеющей собраться в условиях стресса.Быстрые рецензия на только что увиденный спектакль имеет свои плюсы, но важен и взгляд спустя время. Сейчас, когда впечатления отстоялись, видны неочевидные по горячим следам важные факты. Главный вопрос: как не блещущая технической стабильностью труппа так чётко справилась с труднейшей профессиональной задачей? Ответ, на мой взгляд, парадоксален. Когда старинную хореографию исполняют ведущие театры уровня Гранд опера, Большого и Мариинского, актёрская форма их артистов, близкая к гимнастически-спортивной, входят в противоречие с моторикой, логикой движений и эстетикой старинного спектакля. Кроме того, у артистов из Улан-Удэ есть точное чувство позы и какое-то природное, разлитое в движениях чувство собственного достоинства, идущее на пользу спектаклю. В итоге театр предлагает не игру в старину, не спорт больших достижений, а художественно цельный опус.