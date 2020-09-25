В Бурятии в закрытом режиме проходит межрегиональный фестиваль малочисленных народов
24 сентября в Бурятии открылся межрегиональный фестиваль коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации «Золотые родники». На фестиваль съехались творческие коллективы и солисты, мастера декоративно-прикладного искусства Камчатского, Хабаровского, Забайкальского краёв, Иркутской, Томской, Сахалинской областей, Республики Саха (Якутия), Бурятии и гости из Москвы, сообщает пресс-служба РЦНТ.
Первый фестивальный день начался с творческой лаборатории в национальной библиотеке Бурятии. Участники встречи общались на тему этнокультурных традиций, преемственности поколений, поделились опытом работы. Гостья из Камчатки рассказала об объектах нематериального культурного наследия: ительменском обрядовом празднике «Алхалалалай» и корякском горловом пении – горлохрипении. Выступили делегаты Забайкальского и Камчатского краёв, и Якутии.
Второй день межрегионального фестиваля прошёл сегодня, 25 сентября, в Этнографическом музее народов Забайкалья. В музее состоялась видеосъёмка выступлений творческих коллективов. Народные умельцы провели мастер-классы по традиционным ремёслам, танцу, пению, игре на национальных инструментах. Там же развернулась выставка декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных народов и показ этнических костюмов «Аргиш фэшн» и др.
Как сообщает пресс-служба минкультуры РБ, мероприятия проходят с соблюдением мер профилактики коронавирусной инфекции. Видеозаписи гала-концерта, выставки, мастер-классов будут опубликованы на ютуб-канале «РЦНТ Бурятия».
Форсайт-сессия «Новые модели деятельности в сохранении и развитии культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» пройдёт на третий день фестиваля.
В Улан-Удэ собрались коренные народности Севера, Сибири и Дальнего Востока
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