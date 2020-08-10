Подобные соревнования пройдут в столице Забайкалья впервые
18 сентября в Чите запланировано проведение открытого турнира по тайскому боксу среди полупрофессионалов. В соревнованиях примут участие неоднократные победители чемпионатов и первенств различного уровня из Забайкальского края, а также приглашены участники из Иркутской области. Об этом рассказал на пресс-конференции министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.
- В турнире примут участие спортсмены от 14 до 17 лет. Предварительные пары уже составлены, по одному уровню профессиональной подготовки, что позволит зрителям увидеть яркие и зрелищные бои, – отметил министр.
Для детей младшего возраста будут организованы подвижные игры, эстафеты и весёлые старты. Турнир пройдёт в спортивном комплексе «Мегаполис спорт». Об этом сообщает пресс-служба минспорта Забайкальского края.
Возрастное ограничение 6+
В Чите проведут турнир по тайскому боксу среди полупрофессионалов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Подобные соревнования пройдут в столице Забайкалья впервые
Заявки на участие в мастерских соревнованиях принимаются по 23 ноября
Требования к ним ужесточил новый технический регламент
В регионе собираются создать новый институт
Соревнования состоятся в Московской области в августе
Работа приостановлена из-за высокого уровня воды в реках
В Мензе жители остались без транспортного сообщения из-за размытой дороги
Кроме Натальи Улановой, в составе судей музыкант из группы Deep Forest
Единовременная выплата в 10 тысяч рублей коснётся более 50 тысяч подростков в регионе
Он рассказал о встрече и дружбе со скульптором Геннадием Васильевым
Первоначально открытие знака, посвящённого фестивалю, должно было состояться в один из фестивальных дней в июле
Торжественная церемония прошла на открытой площадке центрального стадиона республики
Две станции смотрят навстречу друг другу
Состоится экологическая акция «Праздник чистоты»
Новый священнослужитель будет служить там, где «Господь сподобит»