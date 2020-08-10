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В Чите проведут турнир по тайскому боксу среди полупрофессионалов

В Чите проведут турнир по тайскому боксу среди полупрофессионалов
Общество,  Фото:pixabay.com
Подобные соревнования пройдут в столице Забайкалья впервые

18 сентября в Чите запланировано проведение открытого турнира по тайскому боксу среди полупрофессионалов. В соревнованиях примут участие неоднократные победители чемпионатов и первенств различного уровня из Забайкальского края, а также приглашены участники из Иркутской области. Об этом рассказал на пресс-конференции министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.

- В турнире примут участие спортсмены от 14 до 17 лет. Предварительные пары уже составлены, по одному уровню профессиональной подготовки, что позволит зрителям увидеть яркие и зрелищные бои, – отметил министр.

Для детей младшего возраста будут организованы подвижные игры, эстафеты и весёлые старты. Турнир пройдёт в спортивном комплексе «Мегаполис спорт». Об этом сообщает пресс-служба минспорта Забайкальского края.

Возрастное ограничение 6+
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