В колониях Бурятии почтили память жертв бомбардировки Хиросимы

Осуждённые сделали бумажных журавликов



Ежегодно 6 августа отмечается День Хиросимы – Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. В этот день 75 лет назад американская авиация подвергла атомной бомбардировке японский город Хиросиму.



В исправительных учреждениях в Бурятии прошли мероприятия, посвященные этой памятной дате, сообщили в пресс-службе республиканского УФСИН.



В следственном изоляторе сотрудники воспитательного отдела рассказали несовершеннолетним, содержащимся в учреждении, историю про Садако и тысячу бумажных журавликов. Девочка страдавшая лейкемией из-за последствий ядерного взрыва, поставила себе цель сделать тысячу бумажных журавликов, чтобы загадать одно желание – жить. Садако умерла в возрасте 12 лет, она успела сделать лишь 644 журавлика, а друзья закончили её работу. История превратилась в легенду, а бумажный журавлик стал символом борьбы за жизнь и символом мира.



Подростков очень тронула история, и они с готовностью поддержали идею сделать в технике оригами бумажных журавликов.



В колонии-поселении №3 прошла церемония, на которой осужденные почтили память погибших минутой молчания и тоже изготовили бумажных журавликов.



Кроме того, осужденным показали документальные фильмы об одной из самых страшных трагедий в истории всего человечества.







