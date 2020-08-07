Осуждённые сделали бумажных журавликов
Ежегодно 6 августа отмечается День Хиросимы – Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. В этот день 75 лет назад американская авиация подвергла атомной бомбардировке японский город Хиросиму.
В исправительных учреждениях в Бурятии прошли мероприятия, посвященные этой памятной дате, сообщили в пресс-службе республиканского УФСИН.
В следственном изоляторе сотрудники воспитательного отдела рассказали несовершеннолетним, содержащимся в учреждении, историю про Садако и тысячу бумажных журавликов. Девочка страдавшая лейкемией из-за последствий ядерного взрыва, поставила себе цель сделать тысячу бумажных журавликов, чтобы загадать одно желание – жить. Садако умерла в возрасте 12 лет, она успела сделать лишь 644 журавлика, а друзья закончили её работу. История превратилась в легенду, а бумажный журавлик стал символом борьбы за жизнь и символом мира.
Подростков очень тронула история, и они с готовностью поддержали идею сделать в технике оригами бумажных журавликов.
В колонии-поселении №3 прошла церемония, на которой осужденные почтили память погибших минутой молчания и тоже изготовили бумажных журавликов.
Кроме того, осужденным показали документальные фильмы об одной из самых страшных трагедий в истории всего человечества.
В колониях Бурятии почтили память жертв бомбардировки Хиросимы
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