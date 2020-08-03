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В Чите открылся авиамузей на борту Ту-154

В Чите открылся авиамузей на борту Ту-154
Общество,  Фото:пресс-служба минэкономразвития Забайкальского края
Во втором самолёте скоро закончат создание симулятора полётов

В Чите необычный музей истории авиации, созданный на борту легендарного самолёта Ту-154, уже начал принимать первых гостей. В корпусе воздушного судна располагается несколько залов: один посвящён историческим датам российской авиации, второй полностью воспроизводит пассажирский салон самолета, третья и самая зрелищная часть экскурсии – кабина пилота.

- Несмотря на то, что наш музей-самолёт уже никуда не полетит, здесь много всего реального. Например, экскурсии для гостей проводит настоящая стюардесса. О значении кнопок и рычагов в кабине рассказывает читинский пилот, – объясняет предприниматель Виталий Шляхта. – От музея в восторге и взрослые и дети. Отбоя нет от желающих почувствовать себя в небе, не отрываясь от земли.

Как сообщает пресс-служба минэкономразвития Забайкальского края, Шляхта в 2019 году приобрёл два самолёта Ту-154. В первом был создан музей, сейчас кипит работа над вторым судном. В нём создают симулятор полётов. Программист в сфере авиационных тренажеров Сергей Миронов почти закончил своё уникальное творение.

- Обычно для симулятора используется только кабина самолёта. Но здесь задействовано всё судно. Для России это уникальный случай, – подчеркивает Сергей Миронов. – Взяв в руки штурвал, вы сможете побывать в любой точке земного шара.
Чита музей самолеты
 
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