Во втором самолёте скоро закончат создание симулятора полётов
В Чите необычный музей истории авиации, созданный на борту легендарного самолёта Ту-154, уже начал принимать первых гостей. В корпусе воздушного судна располагается несколько залов: один посвящён историческим датам российской авиации, второй полностью воспроизводит пассажирский салон самолета, третья и самая зрелищная часть экскурсии – кабина пилота.
- Несмотря на то, что наш музей-самолёт уже никуда не полетит, здесь много всего реального. Например, экскурсии для гостей проводит настоящая стюардесса. О значении кнопок и рычагов в кабине рассказывает читинский пилот, – объясняет предприниматель Виталий Шляхта. – От музея в восторге и взрослые и дети. Отбоя нет от желающих почувствовать себя в небе, не отрываясь от земли.
Как сообщает пресс-служба минэкономразвития Забайкальского края, Шляхта в 2019 году приобрёл два самолёта Ту-154. В первом был создан музей, сейчас кипит работа над вторым судном. В нём создают симулятор полётов. Программист в сфере авиационных тренажеров Сергей Миронов почти закончил своё уникальное творение.
- Обычно для симулятора используется только кабина самолёта. Но здесь задействовано всё судно. Для России это уникальный случай, – подчеркивает Сергей Миронов. – Взяв в руки штурвал, вы сможете побывать в любой точке земного шара.
В Чите открылся авиамузей на борту Ту-154
Общество, Фото:
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