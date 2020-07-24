В Бурятии закроют движение транспорта через переезд в Мостовке

Переезд будут открывать по заявке администрации Прибайкальского района



Движение автотранспорта через железнодорожный переезд 5575 км, расположенный в посёлке Мостовка Прибайкальского района Бурятии, будет закрыто с 15 августа этого года.



В дальнейшем периоды открытия переезда для движения транспортных средств будут определяться по заявке администрации Прибайкальского района. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

