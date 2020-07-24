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В Бурятии закроют движение транспорта через переезд в Мостовке

В Бурятии закроют движение транспорта через переезд в Мостовке
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Переезд будут открывать по заявке администрации Прибайкальского района

Движение автотранспорта через железнодорожный переезд 5575 км, расположенный в посёлке Мостовка Прибайкальского района Бурятии, будет закрыто с 15 августа этого года.

В дальнейшем периоды открытия переезда для движения транспортных средств будут определяться по заявке администрации Прибайкальского района. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
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