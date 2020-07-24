Переезд будут открывать по заявке администрации Прибайкальского района
Движение автотранспорта через железнодорожный переезд 5575 км, расположенный в посёлке Мостовка Прибайкальского района Бурятии, будет закрыто с 15 августа этого года.
В дальнейшем периоды открытия переезда для движения транспортных средств будут определяться по заявке администрации Прибайкальского района. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
В Бурятии закроют движение транспорта через переезд в Мостовке
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Электроснабжение будет прекращено 27, 28 и 29 июля с 8:00 до 20:00
Особое внимание уделят паркам и скверам
В нём примут участие коллективы из разных регионов России и стран СНГ
На экзамены пришло 133 выпускника, из них 65 сдают в Улан-Удэ
В ходе рейдов уже зафиксированы нарушения
На этот раз спортсмены из Бурятии отличились в паре
Команда Восточного военного округа названа открытием конкурса «Верный друг»
На реализацию проектов регион получит субсидию в размере 7,7 миллионов рублей
Копии 5 картин из фондов музея изготовят на средства выигранного гранта программы поддержки людей с нарушением зрения
Жителям Бурятии советуют принимать ванны на источниках ежемесячно
В районе прошла акция «Пешеход - засветись!»
«Не вижу какой-то надежды на будущее для людей», - сказал блогер Замкадный
Согласно сценарию, в зоне затопления оказалась Советского и Октябрьского районов
Неудобства связаны с ремонтом дороги
Практическая часть экзамена прошла в районе речного порта