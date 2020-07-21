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Спортсменка из Бурятии взяла серебро Кубка России по пулевой стрельбе

Спортсменка из Бурятии взяла серебро Кубка России по пулевой стрельбе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревнования проходят в Московской области

Спортсменка из Бурятии, мастер спорта Яна Енина завоевала серебряную медаль Кубка России по пулевой стрельбе. Соревнования проходят в стрелковом комплексе «Лисья нора» в Московской области. Это первый турнир после длительной паузы, связанной с пандемией коронавируса.

Яна Енина завоевала серебро в малокалиберном произвольном пистолете среди женщин. Победила в этом упражнении мастер спорта Ева-Мария Бурлакова (Москва), бронзу взяла заслуженный мастер спорта Галина Орловская (Москва).

Тренер Яны Ениной Александр Степанов.

Как сообщал «Байкал-Daily», этой зимой воспитанники Александра Степанова Александр Кондрашин и Яна Енина победили в упражнении микс на взрослом чемпионате России.

В 2018 году Яна завоевала серебро юношеских Олимпийских Игр в Аргентине. За это достижение спортсменка получила в Бурятии сертификат на жильё на сумму 2,2 миллиона.

спорт пулевая стрельба Кубок России
 
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