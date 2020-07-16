В восьми районах Бурятии прокуратура не нашла врачей-наркологов

Министр здравоохранения получила представление прокуратуры



Прокуратура Бурятии проверила исполнение законодательства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в деятельности уполномоченных органов. Выявлены случаи ненадлежащей профилактики алкоголизма, недостаточной пропаганды здорового образа жизни должностными лицами, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Так, вопреки порядку оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология», утверждённому приказом министерства здравоохранения РФ, в восьми районах республики отсутствуют врачи психиатры-наркологи. В пяти районных больницах нет отдельных кабинетов врачей психиатров-наркологов для обслуживания детского населения.



- В республиканском наркологическом диспансере детское население, численность которого в республике превышает 250 тысяч человек, обслуживают один врач и медицинская сестра. В нарушение закона стационарное лечение детей проводится совместно с взрослым населением, - сообщили в прокуратуре.



Прокуратура республики внесла министру здравоохранения представление. Оно удовлетворено, приняты меры по укомплектованию медицинских учреждений врачами-психиатрами-наркологами и оснащению их кабинетов.



Прокурор Иволгинского района в Иволгинской центральной районной больнице выявил недостаток экспресс-тестов предварительного химико-токсикологического исследования и одноразовых ёмкостей. В связи с этим приостановлено проведение медосмотров.



Прокурор района внёс представление главному врачу больницы, которое удовлетворено. К дисциплинарной ответственности привлечено два лица, Сейчас нарушения устранены.



В отдельных районах республики работа местных властей не отвечала предъявляемым требованиям закона. По представлениям прокуроров четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.



- Так, в Кижингинском районе часть программных мероприятий по профилактике алкоголизма при наличии денежных средств не реализована, - пояснили в прокуратуре.

