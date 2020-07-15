В онлайн-фестивале «Красиво.ДВ» участвуют более 60 работ из Бурятии









Второй ролик получился не менее захватывающим. Здесь показан ежегодный фестиваль водных видов спорта «Байкальский ветер». Снято зрелищное мероприятие также с помощью дрона.



- Видео стало очень интересно мне, потому что это что-то новое. По сути, продолжение фотографии. Почему дрон? Это совершенно другой мир – когда с земли снимаешь, всё-таки не тот угол, не тот охват, если ты подымаешь дрон в воздух, то это совершенно другая картинка. То есть ты представляешь тот объем, ту массу воздуха, массу камня, массу снега – и всё это монолитно смотрится. И здесь должны быть навыки управления. Ты становишься просто частью этой машины и перемещаешься сам в пространстве, становишься частью всего этого, сливаешься, - заключает Стас Кадрулёв.









Поддержать земляков можно на сайте «Твой Дальний Восток», в разделе «Красиво.ДВ» - https://tvoidv.ru/krasivo/



Народное голосование на онлайн-фестивале «Красиво.ДВ» стартовало 13 июля. Изначально планировалось, что голосование начнётся 11 июля, но из-за большого количества заявок дату пришлось немного сместить, отмечают организаторы.15 июня «Дальневосточный фонд развития» и портал «Твой Дальний Восток» запустили первый на Дальнем Востоке онлайн-видеофестиваль мобильного контента. Идея состоит в том, чтобы показать регион во всей красе, передать его дух и особую атмосферу. Важно, что выбрать лучшие работы смогут сами люди – голосование проходит в интернете, и оно народное.Организаторы поясняли, что в конкурсе могут участвовать ролики, снятые с помощью практически любых устройств – мобильных телефонов, видеокамер, дронов, фотоаппаратов или любой другой техники. Главное, чтобы видео было в хорошем разрешении. Работы принимались по пяти номинациям: «Характер. ДВ», «Природа. ДВ», «Звуки. ДВ», «Сила. ДВ», «Уникально. ДВ».На первом этапе состоится народное голосование по пяти номинациям в каждом из 11 регионов.Затем по результатам этого голосования 55 работ войдут в шорт-лист. Все участники получат электронные сертификаты, финалистам достанутся подарки от спонсоров, а на следующем этапе развернётся борьба за денежные призы.Финальный этап продлится около двух недель. Общий призовой фонд составляет 1 миллион рублей, он будет разделён среди семи победителей. Победители в пяти номинациях получат по 100 тысяч рублей, обладатель специального приза жюри – 200 тысяч рублей, а обладатель зрительского «Гран-при» – 300 тысяч рублей (зрители определяют Гран-при фестиваля из шорт-листа голосованием на сайте).Помимо конкурсной составляющей, у проекта есть ещё и образовательная сторона. Для финалистов пройдёт серия мастер-классов.Онлайн-церемония награждения победителей пройдёт в середине августа.Бурятия представила на конкурс большое количество работ, чем удивила организаторов, в том числе и генерального директора фестиваля Алексея Коропского. Во время прямого эфира на портале «Твой Дальний Восток» его спросили, «почему республика так мощно зашла на конкурс?»- Ой, Бурятия… Для меня это было неожиданностью, честно скажу, я ничего не знал. По большому счёту, про кинопроизводство в Бурятии или про видеопроизводство, про людей, которые там что-то снимают, что-то делают. Ну, понятное дело Якутия на слуху, Приморский край, там что-то снимают, периодически там какие-то съёмочные группы на Сахалин летают, что-то такое. Но про Бурятию я честно не знал даже, что там что-то снимают и производят. И когда первые пару недель приёма заявок у нас Бурятия просто стабильно держалась на первой строчке по количеству заявок, для меня это было очень большим удивлением, честно говоря, - отметил Коропский.Он добавил, что среди роликов были не просто видео про красоту природу и какие-то абстрактные вещи, но и остро социальные работы, документальные фильмы. «Действительно, Бурятия - это какая-то большая находка нашего фестиваля. Я очень надеюсь, что именно бурятские таланты получат какое-то своё дальнейшее продвижение благодаря нашему фестивалю», - поделился впечатлениями генеральный директор фестиваля.От Бурятии в фестивале участвуют 68 работ, авторы представили свои ролики во всех пяти номинациях. Уже сейчас на сайте https://tvoidv.ru/ можно посмотреть работы и отдать свой голос за понравившуюся. Поддержать полюбившийся ролик можно будет не чаще одного раза в день.Голосование на первом этапе будет проходить до 31 июля.Участвует в фестивале известный фотограф, сейчас ещё и оператор дрона Стас Кадрулев. Он представил на конкурс два видео. «Две основные номинации, в которых я участвую – это «Природа. ДВ», «Сила. ДВ», - рассказал «Байкал-Daily» фотограф.Первый ролик показывает красоту бурятских хребтов. Он действительно уникальный, поскольку снимался в местах, где людей практически не бывает, и куда добраться довольно проблематично.- Я хожу в горы лет 10-15, хожу по основным нашим хребтам – Баргузинский, Хамар-Дабан, Восточные Саяны. И на этом видео - наши походы. То есть походы не такие, как обычно это бывает – подъезжает машина, автомобиль стоит на дороге, ставят штатив, делают такую «проводку» и говорят – вот, эта наша природа. Нет, у нас экстремальные походы, мы заходим в достаточно «глухоманные» места, где людей практически не бывает. И снималось всё это с дрона. Это совершенно другие ракурсы, другое мировосприятие, нам, земным людям, это достаточно сложно понять. То есть когда ты надеваешь этот «виртуальный шлем», там совершенно другое восприятие мира, тем более в горах, - рассказывает Стас Кадрулёв.Он отмечает, что это некоммерческий проект. «Ролик он больше медитационный, такой релаксирующий. Его надо смотреть и наслаждаться, погружаться во всё это», - подчеркивает фотограф.