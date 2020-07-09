Улан-удэнцев рассмешил уличный термометр
Уличный термометр, расположенный на здании управления Роспотребнадзора по Бурятии, удивил и рассмешил улан-удэнцев. На его табло значились катастрофические +85. Забавное фото появилось в паблике «Аноним 03». «Что-то как-то жарковато у нас вчера было», - сыронизировал автор снимка.
Пользователи подхватили шутку. Они оставляют комментарии следующего рода: «Люди до сих пор не врубаются, что мы живем в аду», «Это еще в тени, у нас 90 было».
По всей видимости, 85 градусов имелось в виду по Фаренгейту – по Цельсию это как раз +29. По какой-то, правда, стоял значок не F, а C.
В Улан-Удэ «бешеный» термометр показал +85
Общество, Фото:
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