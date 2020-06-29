Нескольким районам Забайкалья может угрожать затопление

Общество, Фото: архив пресс-службы правительства Забайкальского края

В крае обещают обильные дожди



29 июня глав трёх муниципальных образований Забайкальского края предупредили о возможном подтоплении территорий из-за обильных дождей. Такое заявление сделал заместитель председателя правительства региона Андрей Гурулев во время оперативного совещания.



- Обращаю внимание глав муниципальных образований, особенно Читинского, Крымского, Улётовского районов. За ближайшие двое-трое суток прогнозируется выпадение не менее 40 мм осадков. Поэтому возможно частичное подтопление территорий и подъёма малых рек. Особое внимание обращаю на систему оповещения, её готовность в случае наводнения и экстренной эвакуации в случае наводнения, – сказал Андрей Гурулев.



Он поручил руководителям муниципальных образований немедленно организовать проверки и сегодня же доложить о их результатах. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

