Умерла 71-летняя женщина с подтверждённым диагнозом COVID-19, пневмонией и другими тяжёлыми сопутствующими патологиями
На 30 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 1095 подтверждённых случаев наличия коронавирусной инфекции, из них 148 - дети. Всего выздоровели 513 человек, зафиксировано 19 летальных случаев.
Скончалась женщина в возрасте 71 года с подтверждённым диагнозом COVID-19, пневмонией и другими тяжёлыми сопутствующими патологиями.
В Иркутской области на сегодня зарегистрировано 1750 случаев заболевания коронавирусом, в том числе за сутки выявлено 90 новых больных COVID-19. Госпитализированы 1409 человек, из них 141 из обсерваторов и 706 вахтовиков. Выздоровело всего 318 человек, в том числе за последние сутки 13 человек. Всего в регионе скончались 11 пациентов с коронавирусом.
В Бурятии на утро 30 мая зарегистрировано 1467 случаев заражения COVID-2019, из них в Улан-Удэ – 810.
Накануне было 1438 случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки выявили 29 новых больных.
За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 794 человека, в том числе 53 пациента за минувшие сутки. Умерло 10 человек
В инфекционных стационарах с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 506 больных, на амбулаторном лечении находятся 157 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.
В Забайкалье скончался 19-й пациент с коронавирусом
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