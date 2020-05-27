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В нацпарке в Бурятии туристам дадут «зелёные» купоны

В нацпарке в Бурятии туристам дадут «зелёные» купоны
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Для туристов будут действовать правила обращения с отходами

Систему раздельного сбора отходов совершенствуют на территории Забайкальского нацпарка в Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Посетителям стоит заранее учесть обновлённые правила экологического туризма на территории, чтобы грамотно спланировать свою поездку, не брать лишних вещей, в особенности – потенциальных отходов.

В 2020 году в Забайкальском нацпарке будут действовать следующие правила обращения с отходами:

1. на территории будут работать пять пунктов раздельного сбора отходов (РСО). Контейнеры на пунктах РСО, обозначенные жёлтым, зелёным, коричневым цветами, предназначены для сбора пластиковых бутылок и канистр из-под воды и напитков; алюминиевых банок; стеклянных бутылок и прочих отходов соответственно;

2. во время пребывания в нацпарке необходимо рассортировать отходы по пакетам на фракции в соответствии с правилами, которые вы узнали. Из перерабатываемой упаковки обязательно удалить все пищевые остатки: только чистое вторсырье будет принято компанией-заготовителем и отправлено на переработку. Нужно утилизировать отходы в правильный контейнер в соответствии с инструкцией;

3. важно помнить, что есть отходы, которые категорически нельзя оставлять где бы то ни было на территории национального парка. Во-первых, к ним относятся опасные отходы: газовые и аэрозольные баллоны, батарейки, тара из-под лакокрасочных изделий и бытовой химии, лекарства, упаковка средств защиты от насекомых. Во-вторых, пищевые отходы: их необходимо упаковать в мешки и утилизировать в положенном месте за пределами природной территории. Они могут привлекать диких животных, даже будучи закопанными в землю или не до конца сожжёнными. Наконец, ни в коем случае нельзя засорять ландшафты национального парка мелким мусором, вроде влажных салфеток, гигиенических отходов, сигаретных окурков, обрывков бумаги, органических остатков. Крайне опасны оставленные осколки стекла: в солнечную погоду они действуют по принципу лупы и могут стать причиной лесных пожаров;

4. утилизируя отходы на пунктах раздельного сбора, вы получаете «зелёные» купоны, которые при следующем посещении можно обменять на бесплатные услуги национального парка: от экскурсии до бесплатной ночевки в кемпинге.

Купоны можно получить у волонтёров или инспекторов на КПП парка при условии соблюдения всех правил.

национальный парк туризм
 
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