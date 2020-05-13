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Иркутск включён в федреестр лучших практик по благоустройству

Иркутск включён в федреестр лучших практик по благоустройству
Общество,  Фото:пресс-служба администрации города Иркутска
По итогам 2019 года в перечень не вошли проекты из Бурятии

Иркутские проекты по благоустройству общественных пространств вошли в федеральный реестр лучших практик 2019 года. В перечень включены бульвар Гагарина (сквер напротив здания Иркутского научно-исследовательского института благородных и редких металлов и алмазов) и улица Урицкого.

Федеральный реестр лучших практик по благоустройству ежегодно составляет министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. По итогам 2019 года в перечень вошли 132 проекта формирования комфортной городской среды из 73 городов 49 субъектов РФ. В их числе нет Бурятии и Забайкальского края.

- Жители Иркутска активно вовлечены в процесс благоустройства города. В рамках соучаствующего проектирования они задают основные векторы – высказывают свои пожелания, какими хотят видеть общественные пространства. Администрация совместно с профессиональным архитектурным сообществом разрабатывает и реализует проекты с учетом этих мнений. Это командная слаженная работа. И если её оценивают на федеральном уровне, значит мы движемся в правильном направлении, – отметила начальник департамента городской среды Марина Шевела.

Всего в этому году в минстрой РФ поступило 536 проектов от 84 регионов. Самыми популярными номинациями, как и в 2018 году, стали «Парк как место отдыха и занятий спортом», «Городской сад и сквер как место отдыха и общения», «Игровые, спортивные и иные тематические площадки».

Впервые федеральный реестр лучших практик по итогам реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» был сформирован в 2017 году. В список лучших российских практик были включены 11 объектов, благоустроенных в Иркутске. В том числе, по итогам 2018 года: историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора», центральная площадь Академгородка, сквер на пересечении улиц Чудотворской и Сурикова, Курсантская аллея. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
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