В Бурятии Человек-паук поздравил ребёнка из нуждающейся семьи

В Улан-Удэ волонтёры и Человек-паук поздравили ребёнка с днём рождения. С просьбой поздравить сына обратилась к добровольцам мама, оказавшаяся в трудной ситуации.
- Несколько дней назад в наш колл-центр «Добродома» позвонила девушка, она мама, которая сейчас оказалась в трудной ситуации. Ей и её семье нужна помощь. И ещё она скромно спросила, можем ли приехать с Человеком-пауком - у её сынишки день рождения. Она стала свидетелем, когда наш Человек-паук приезжал к многодетной семье по соседству, и попросила нас, чтобы мы приехали и поздравили мальчика, - рассказала в Instagram заместитель министра спорта и молодёжной политики Бурятии Татьяна Парпаева.
Анонимный спонсор подарил торты для поздравления, волонтёры купили воздушные шарики, а также захватили с собой продуктовый набор для семьи.
«Неподдельная радость ребёнка и слова благодарности мамы. А больше нам ничего не нужно. Горжусь нашими добровольцами», - заключила Татьяна Парпаева.
Ранее добровольцы с Человеком-пауком поздравили с днём рождения ребёнка из многодетной семьи.
На прошлой неделе бизнесмен, пожелавший остаться неизвестным, передал «Добродому» 19,5 тонн крупы. Помощь пойдёт нуждающимся семьям, оказавшимся без денег из-за коронавируса.