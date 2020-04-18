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В Ангарске дети в апреле решили открыть «купальный сезон»

В Ангарске дети в апреле решили открыть «купальный сезон»
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Несовершеннолетние переходили обмелевшую реку вброд

В городе Ангарске на реках Китой и Ангара ежедневно проходят межведомственные рейды для выявления детей, находящихся вблизи водных объектов без надзора взрослых.

16 апреля около 16 часов в дежурную часть очевидцы сообщили, что на реке Китой напротив 25-го микрорайона находятся несовершеннолетние, переходящие её вброд. Эти фотографии моментально появились и в социальных сетях.

- Из-за обмеления Китоя стали видны небольшие острова, которые, видимо, и привлекли внимание детей. Трое несовершеннолетних пытались до них добраться. Такое «геройство» было крайне опасным, поскольку глубина в этом месте - от полуметра до пяти метров, здесь также сильное подводное течение. Через несколько минут мы прибыли на место, и компанию застали уже на берегу, - сказал Владимир Агафонов, старший государственный инспектор по маломерным судам Ангарского инспекторского участка Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области.

За ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних их родители привлечены к административной ответственности.

- К сожалению, это далеко не единственный случай выявления компаний детей на берегу водоёмов. Мы направили письмо в министерство образования с просьбой включить в дистанционное обучение занятия и инструктажи по правилам безопасного поведения на водных объектах. Весной инспекторский состав проводил уроки для школьников, сейчас такой возможности пока нет. А напоминать детям о различных рисках и опасностях нужно постоянно, - подчеркнул Владимир Агафонов.

Государственные инспекторы по маломерным судам обращаются с просьбой незамедлительно звонить в полицию на номер 102 или на телефон доверия ГУ МЧС России по Иркутской области - 8 (3952) 399999, если увидели детей, находящихся без взрослых возле водоёмов.

Иркутская область
 
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