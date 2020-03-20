 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Марта

19 Марта

Популярное

Бурятская группа «Ахуу» представила новую композицию

Бурятская группа «Ахуу» представила новую композицию
Общество, 
Юные музыканты выступили на концерте в Улан-Удэ 

Трио юных моринхуристов «Ахуу» представило новую композицию «Буряад моридой хатар» (Танец бурятских лошадей). Видео выступления было выложено в Сеть 17 марта, на сегодня оно набрало более 480 просмотров.

Юные музыканты показывают здесь отличную игру на морин-хуурах. 



Как сообщал «Байкал-Daily», новая этно-мьюзик группа была презентована в середине февраля в Иволгинском дацане. Состав: Сандан Шагдаров, Тимур Найданов, Лудуб Очиров. 

Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев искренне благословил ребят на успешное творчество, на осознанное служение родному народу, родной культуре, родной земле. Хамбо-лама призвал ребят в своем творчестве всегда помнить о сострадании к людям и писать музыку так, чтобы она смогла стать ему лекарством, спасением, утешением или озарением. 

музыканты морин-хуур
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Лучшая собака пограничной службы трудится в Забайкалье
Лучшая собака пограничной службы трудится в Забайкалье
Общество, 20.03.2020
Овчарка по кличке Жом неоднократно помогала в задержании нарушителей
Бурятская группа «Ахуу» представила новую композицию
Бурятская группа «Ахуу» представила новую композицию
Общество, 20.03.2020
Юные музыканты выступили на концерте в Улан-Удэ
9 из 31 строящегося дома в Улан-Удэ являются проблемными
9 из 31 строящегося дома в Улан-Удэ являются проблемными
Общество, 20.03.2020
Рабочая группа проверила ход строительства проблемных объектов
В Бурятии выявили контрабанду леса почти на 10 млн
В Бурятии выявили контрабанду леса почти на 10 млн
Общество, 20.03.2020
1,5 тысячи кубометров древесины незаконно вывезла в Китай бурятская компания
В районе Бурятии прошли учения по тушению лесных пожаров
В районе Бурятии прошли учения по тушению лесных пожаров
Общество, 20.03.2020
По сценарию учений, в Иволгинском районе разгорелся природный пожар
Жители Бурятии могут пожаловать на отказ в возврате денег за проезд
Жители Бурятии могут пожаловать на отказ в возврате денег за проезд
Общество, 20.03.2020
Если поездка отменилась из-за запретов властей, то стоимость билетов обязаны вернуть
В Бурятии не отремонтировали в срок крышу
В Бурятии не отремонтировали в срок крышу
Общество, 20.03.2020
Генеральному директору ООО «Иркутские усадьбы» внесено представление
Жительница Бурятии пожаловалась на долги по алиментам
Жительница Бурятии пожаловалась на долги по алиментам
Общество, 20.03.2020
Благодаря прокурорскому вмешательству произведено взыскание задолженности по алиментам
Сегодня закрылась Ольхонская переправа
Сегодня закрылась Ольхонская переправа
Общество, 20.03.2020
Лёд на Байкале начал таять
Новый знакомый ограбил улан-удэнку
Новый знакомый ограбил улан-удэнку
Общество, 20.03.2020
Мужчина присвоил золотую цепочку женщины
Министр здравоохранения Бурятии проведёт прямой эфир в Instagram
Министр здравоохранения Бурятии проведёт прямой эфир в Instagram
Общество, 20.03.2020
Евгения Лудупова расскажет о коронавирусе
В Улан-Удэ до 5 градусов тепла
В Улан-Удэ до 5 градусов тепла
Общество, 20.03.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 20 марта по республике местами небольшой снег

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^