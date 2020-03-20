Бурятская группа «Ахуу» представила новую композицию



Трио юных моринхуристов «Ахуу» представило новую композицию «Буряад моридой хатар» (Танец бурятских лошадей). Видео выступления было выложено в Сеть 17 марта, на сегодня оно набрало более 480 просмотров.



Юные музыканты показывают здесь отличную игру на морин-хуурах.









Как сообщал «Байкал-Daily», новая этно-мьюзик группа Как сообщал «Байкал-Daily», новая этно-мьюзик группа была презентована в середине февраля в Иволгинском дацане. Состав: Сандан Шагдаров, Тимур Найданов, Лудуб Очиров.



Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев искренне благословил ребят на успешное творчество, на осознанное служение родному народу, родной культуре, родной земле. Хамбо-лама призвал ребят в своем творчестве всегда помнить о сострадании к людям и писать музыку так, чтобы она смогла стать ему лекарством, спасением, утешением или озарением.



