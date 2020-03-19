На Байкале спасли заблудившуюся жительницу Красноярска

- При помощи мобильного телефона женщина отправила нам свои координаты, благодаря чему мы быстро её нашли и доставили в Листвянку. Для Байкальского климата характерна резкая перемена погоды. Что и случилось сегодня. Хорошо, что туристка была экипирована, не растерялась и оперативно смогла передать данные о своём местоположении, - прокомментировал спасатель 1 класса Никольского ПСП Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Юрий Щербаков.





Как сообщал «Байкал-Daily», ранее спасатели в тяжёлом состоянии передали врачам мужчину, пострадавшего во время катания на снегоходе по льду Байкал а.





Спасатели Никольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда нашли и эвакуировали со льда озера Байкал заблудившуюся туристку.Жительница города Красноярск вышла прогуляться по льду Байкала из посёлка Листвянка, внезапно налетевший снежный заряд с ветром полностью скрыл от туристки берег. Два часа она пыталась выйти со льда самостоятельно, после чего решила обратиться в службу спасения.