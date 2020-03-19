В Бурятии «узнали», какой национальности известные люди республики





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КРИМБУРЯТИЯ Блог 🔞 (@crimburyatia.ru) 18 Мар 2020 в 2:03 PDT



Певица Мэдэгма Доржиева на 60% японка и на 2% представительница Карибских островов. Журналистка Евгения Балтатарова оказалась похожей на представительницу Северной Кореи, русскую и жительницу Саудовской Аравии. Экс-сумоист Анатолий Михаханов похож на корейца, русского, шведа и норвежца.



В комментариях пользователи Сети пишут: «Некоторые буряты больше русские, чем русские – русские», «Вообще всё правильно! У Бато бабушка русская, Шутенков родился в Германии, наверное, так и остался похож. А Цыденов действительно похож на корейца», «Gradient считает основным отличием северных корейцев от южных наличие легкой улыбки и общей доброжелательности».



Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре прошлого года жители Бурятии



Певица Мэдэгма Доржиева на 60% японка и на 2% представительница Карибских островов. Журналистка Евгения Балтатарова оказалась похожей на представительницу Северной Кореи, русскую и жительницу Саудовской Аравии. Экс-сумоист Анатолий Михаханов похож на корейца, русского, шведа и норвежца.В комментариях пользователи Сети пишут: «Некоторые буряты больше русские, чем русские – русские», «Вообще всё правильно! У Бато бабушка русская, Шутенков родился в Германии, наверное, так и остался похож. А Цыденов действительно похож на корейца», «Gradient считает основным отличием северных корейцев от южных наличие легкой улыбки и общей доброжелательности».Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре прошлого года жители Бурятии узнавали с помощью этого приложения, на каких мировых звёзд похожи первые лица республики.

В Сети набирает популярность новый флешмоб «Кто ты по национальности?», не отстают от трендов и жители Бурятии. Местный паблик crimbutyatia.ru выяснил, кто из политиков и известных личностей республики похож на корейца, а кто – на немца.Чтобы участвовать во флешмобе, нужно скачать модное приложение Gradient и загрузить туда фотографию лица. После обработки приложение выдает процентное соотношение разных национальностей, на представителей которых похож человек на снимке.Так, глава Бурятии Алексей Цыденов на 78% кореец, на 17% русский, а ещё шотландец и даже чуть-чуть англичанин.Лидер бурятских коммунистов, сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев, согласно приложению, на 39% напоминает представителя Северной Кореи и на 33%, как ни странно, швейцарца. Также он похож на бельгийца и жителя Ватикана.Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков - русский только на 3%, а на 49% - немец. Также мэр напоминает бельгийца и американца.Телеведущий Батодалай Багдаев, напротив, «оказался» русским целых на 70%. Кроме того, он похож на ирландца, американца и даже мексиканца.