В Улан-Удэ театралы обсудили образ Онегина

Общество, Фото: Александра Данилова

В театре Бестужева прошёл паблик-толк, посвящённый образу Евгения Онегина в романе Пушкина и будущей премьере «Онегин»



12 марта в Государственном русском драматическом театре имени Бестужева прошёл public talk «Онегин. Кто он?», посвящённый образу Евгения Онегина в романе Александра Пушкина и премьере «Онегин» (16+), которую театр представит 20, 21 и 22 марта.



К участию в public talk были приглашены: театральный критик, театровед Туяна Будаева, режиссёр Иван Комаров, заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы института филологии и массовых коммуникаций БГУ Елена Березкина, преподаватель русского языка и литературы гимназии № 33 Ирина Заворуева, психолог Бальжид Сандакдоржиева. В мероприятии приняли участие студенты Бурятского государственного университета и колледжа искусств имени Чайковского, учащиеся гимназии №33 и музыкально-эстрадного театра «Королек», а также постоянные зрители.



Драматург Алина Журина, которая входит в постановочную команду спектакля «Онегин», стала модератором беседы и обратила внимание гостей и спикеров на то, что важно «послушать, какой для вас Онегин, какой для вас Пушкин, что вам в нем нравится, а что нет. Новый взгляд может внести в материал что-то, чего в этом материале старый взгляд уже не видит».



Дискуссия получилась жаркой и интересной. Педагог Ирина Заворуева посетовала на то, что ребята в 9 классе не готовы к встрече с произведением.



– Перед мероприятием я спросила у ребят, одиннадцатиклассников, кто помнит роман «Евгений Онегин», и в каждом классе робко поднялись 1-2 руки, и это результат изучения романа в 9 классе. Александр Пушкин ставит очень серьёзные проблемы, над которыми надо глубоко размышлять. Чтобы проникнуться романом, «продышаться», принять его, нужен опыт, личностный, жизненный. Пушкин у меня занимает особое место в моем сердце, и этот роман – ключ ко всей русской литературе.



– Студенты-филологи знакомятся не только с самим произведением, но и с самыми разными точками зрения, которые представлены в литературной критике. И хотя дали установку, что сегодня мы говорим об Онегине не по Лотману, но именно Лотман говорил о том, что каждое новое поколение читает произведение по-своему. И для нынешних студентов Онегин будет, безусловно, свой, – отметила Елена Берёзкина.



Гости высказывали именно своё понимание Онегина, говорили о том, герой он или антигерой. Кто-то назвал его самовлюблённым человеком, который совершает нелогичные поступки, кто-то очаровательным интеллигентом, а кто-то отметил, что восприятие героя меняется с возрастом.



– Сначала Онегин мне казался холодным и мерзким персонажем, а сейчас я думаю, что это человек, у которого много масок, он скрывает себя, это человек, душа которого не может принять себя и от этого страдает, – отметила юная гостья.



– Такой человек, как Онегин, наверное, «мозолил» глаза обществу, но пробивался новый формат личности, уставший от жизни, ничего не повидавший, но уже уставший. И я думаю, что сегодня он актуален. Есть понятие нарциссизма, психическое расстройство, выросшее из внутренней, часто детской травмы, которое накладывает отпечаток на поведение человека, – прокомментировала психолог Бальжид Сандакдоржиева.

– Мы сейчас пытаемся выудить у аудитории чёткую характеристику Онегину, но ведь и у Пушкина её нет. Обратите внимание, он нечётко прописан: «уж не пародия ли он?» И остаётся вопрос... – говорит театровед Туяна Будаева.



Ребята и спикеры говорили о том, кем бы мог быть сегодня Евгений Онегин и в чем заключается счастье для героя.



– У Онегина все есть, а ему от этого не сладко, а горько. А он дальше едет, чего-то ищет, бежит от самого себя, пытается найти себя – и это действительно вполне по-русски, – говорит Елена Берёзкина.



– А сам Евгений Онегин знает ли он, что для него счастье? Видит ли он его? Вот в чем вопрос. Понимает ли он, что хочет? Мне кажется, у него нет самого главного, чего-то главного, без чего все теряет смысл, – дополняет артист Аюр Доржиев.



Вопросы у аудитории, конечно, были к присутствующему режиссёру-постановщику Ивану Комарову.



– Театр – это всегда то, что я знаю, вижу и помню, – говорит режиссёр. – И в произведении мне интереснее эта хандра. У каждого будет свой ответ, почему у него эта русская хандра. Мне 27 лет, и я могу рассказать, что для меня хандра. Мы существуем в пространстве фантазии, нашей игры и всей командой пытаемся найти ответ на этот вопрос.



– Онегин – явный невротик, ни себе не полезен, ни обществу, человек, находящийся в экзистенциальном вакууме. Этот роман современному интерпретатору даёт богатую почву для разбора и позволяет интерпретировать под разным углом, – отмечает психолог.



Завершился public talk жаркой дискуссией о том, нужно ли читателю отождествлять себя с героем и опираться ли на позицию автора при просмотре спектакля, основой для которого стало то или иное художественное произведение.



– Всегда отождествляйте себя с персонажем, когда вы читаете произведение, когда вы идёте в театр и смотрите интерпретацию режиссёра. Избегайте, чтобы между вами и тем, что показывает режиссёр, стоял автор, вам этот посредник не нужен. У вас должен быть диалог только между тем, что вы видите на сцене, и вашим внутренним содержанием, вашим внутренним восприятием. Театр – это пространство доверия между вами и режиссёром, артистом, где вы доверяете друг другу и, прежде всего, себе. И я вам желаю перечитывать этот роман, этот космос, каждый год, и каждый раз для вас будет открытие, – обратилась в финале к молодой аудитории Туяна Будаева.

