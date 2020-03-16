Военные танкового соединения победили на окружном этапе
В Бурятии на полигоне «Бурдуны» завершился окружной этап конкурса по полевой выучке подразделений артиллерии «Мастера артиллерийского огня», входящего в программу «Арми-2020».
Военные выполнили боевые стрельбы из модернизированных 120-миллиметровых минометов «Сани», обладающих улучшенными характеристиками системы прицеливания. Участники также выполнили нормативы по подготовке минометов к стрельбе, обнаружению целей и корректировке огня, организации связи между расчетами.
Для определения сильнейших, минометные расчеты должны были на время поразить мишени, расположенные на дистанциях от тысячи до 1,5 тысяч метров, имитирующих живую силу условного противника, в том числе ночью, выполнить огневые задачи из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В, пулемета ПКТ и автомата АК-74.
Также команды выполнили нормативы по вождению на штатных автомобилях «Урал» на специальной трассе с различными препятствиями.
- По итогам конкурса, второй год подряд, лучшими артиллерийскими расчетами стали военнослужащие танкового соединения общевойсковой армии, дислоцированной в Бурятии. Именно они представят округ на всеармейском этапе, который состоится в конце мая на полигоне «Широкий Карамыш» в Саратовской области, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Танкисты из Бурятии будут участвовать во всеармейском этапе конкурса «Мастера артиллерийского огня»
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