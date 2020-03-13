В республике занимаются спортом только 20 процентов населения
К 2024 году доля граждан, занимающихся физкультурой и спортом, должна вырасти до 55%. Такую задачу Владимир Путин поставил в послании Федеральному собранию в 2018 году, затем она была закреплена в нацпроекте «Демография».
По данным Росстата, Бурятия вошла в тройку регионов с самыми низкими показателями по итогам прошлого года. В республике занимаются спортом и физкультурой всего 20,3 процента населения. Ниже Бурятии в рейтинге оказалась Воронежская область (20,2%) и Магаданская область (19,3%).
Самые «подтянутые» регионы — Мордовия (48,9%), Удмуртия (48,8%) и Коми (43,9%), а в среднем по России регулярно тренируются 27,5% граждан. А приверженцами ЗОЖ можно назвать только 12% населения страны, сообщает «Известия».
Бурятия оказалась на дне рейтинга спортивных регионов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Нарушитель не предъявил декларацию и обманул таможенников
Сейчас готовится площадка под строительство завода
Он купил таблетки с сильнодействующим веществом в Маньчжурии
В республике занимаются спортом только 20 процентов населения
В республике продолжается приём заявок на конкурс
Ездить грузовики смогут только ночью
Алексей Цыденов встретился с организаторами и победителем фестиваля
Камерами ЦАФАП зафиксировано 1630 нарушений ПДД
К осени подрядчик установит и приведёт в порядок более трёх тысяч дорожных знаков
Ущерб от действий лесоруба составил 316 тысяч рублей
Ранее мужчина ломал ей челюсть
По данным Бурятского гидрометцентра, 13 марта по республике местами небольшой снег
Соревнования пройдут на Байкальском празднике «Зимние забавы в Чивыркуе»
Международный фестиваль «КнигаМарт» пройдёт в библиотеке имени И.И. Молчанова-Сибирского с 13 по 15 марта
Бесплатный показ состоится в рамках фестиваля «Крымская весна»