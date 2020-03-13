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Бурятия оказалась на дне рейтинга спортивных регионов

Бурятия оказалась на дне рейтинга спортивных регионов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В республике занимаются спортом только 20 процентов населения

К 2024 году доля граждан, занимающихся физкультурой и спортом, должна вырасти до 55%. Такую задачу Владимир Путин поставил в послании Федеральному собранию в 2018 году, затем она была закреплена в нацпроекте «Демография».

По данным Росстата, Бурятия вошла в тройку регионов с самыми низкими показателями по итогам прошлого года. В республике занимаются спортом и физкультурой всего 20,3 процента населения. Ниже Бурятии в рейтинге оказалась Воронежская область (20,2%) и Магаданская область (19,3%).

Самые «подтянутые» регионы — Мордовия (48,9%), Удмуртия (48,8%) и Коми (43,9%), а в среднем по России регулярно тренируются 27,5% граждан. А приверженцами ЗОЖ можно назвать только 12% населения страны, сообщает «Известия».


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