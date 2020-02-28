Состав сборной опубликовала президент федерации лыжных гонок России
Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщил состав сборной на этап Кубка мира в Лахти (Финляндия). Сообщение появилось на странице Вяльбе в Instagram.
В том числе в состав команды включена лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова.
Мужчины: Александр Большунов, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Илья Семиков, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Андрей Собакарев.
Женщины: Наталья Непряева, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Анна Нечаевская, Яна Кирпиченко.
Этап Кубка мира в Лахти будет проходить с 29 февраля по 1 марта.
Расписание соревнований:
Суббота, 29 февраля
10 км, классический стиль, женщины, 13:00 МСК
15 км, классический стиль, мужчины, 14:30 МСК
Воскресенье, 1 марта
Эстафета 4х5 км, женщины, 12:10 МСК
Эстафета 4х7,5 км, мужчины, 13:30 МСК
Как сообщал «Байкал-Daily», сейчас Алиса Жамбалова находится на 35-м месте в общем зачёте Кубка мира. Недавно завершилась многодневная лыжная гонка «Ски Тур». В отсутствие снявшейся с этой гонки лидера сборной Натальи Непряевой Алиса показала лучший результат среди россиянок.
Алиса Жамбалова выступит на этапе Кубка мира в Финляндии
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