В Бурятии открыли новую амбулаторию взамен сгоревшей

Общество, Фото: правительство Бурятии

Стоимость объекта составила 42 миллиона рублей



В селе Романовке Баунтовского района Бурятии открыли новую амбулаторию. Романовка, несколько лет была лишена хороших условий для оказания первичной медпомощи. Здание старой врачебной амбулатории в селе сгорело шесть лет назад.



Жители получали первичную медико-санитарную помощь в старом стационаре, где помещения не соответствовали современным стандартам и требованиям САНПиН, отсутствовала лаборатория, прививочный и процедурный кабинеты. К узким специалистам жители были вынуждены ездить в районную центральную больницу или ждать приезда выездных бригад медиков, сообщает пресс-служба республиканского минздрава.



В новой амбулатории предусмотрены отдельные процедурные кабинеты для детей и взрослых, кабинеты медицинской профилактики, клинической и биохимической лабораторий. Объект стоимостью 42 млн. рублей построен за счёт субсидии регионам Дальнего Востока.



Врачебная амбулатория в Романовке обслуживает 1243 местных жителей и рабочий посёлок месторождения «Хиагдинское», где проживает 600 человек. Село расположено в 172 км от районного центра.



В 2019 году в Бурятии открылись четыре ФАПа и две врачебные амбулатории в районах, капитально отремонтированы шесть объектов.

