Жителей Бурятии просят рассказать о воевавших родственниках

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Нужно отправить отсканированные фотографии с небольшим рассказом о герое



Национальный музей Бурятии к юбилею Великой Победы продолжает проект «Герои войны». Музейный проект стартовал ещё в 2015 году, многие жители республики уже предоставили музею истории своих родных, которых, безусловно, нужно считать героями.



Национальный музей Бурятии просит жителей республики отправить отсканированные фотографии с небольшим рассказом о герое. В этой информации можно указать, где воевал ваш дед или прадед, как для него закончилась война, и какие имеются награды.



Фотографии должны быть в хорошем расширении. Желательно, чтобы фото занимало не меньше 2-3 мегабайта.



Те, кто не имеет возможности отсканировать фотографии в хорошем качестве, могут прийти с ними в музей истории Бурятии имени Хангалова (ул. Профсоюзная, 29), где научные сотрудники помогут их отсканировать.



Фотографии и истории будут приниматься вплоть до апреля 2020 года. Письма просят присылать на электронный адрес: muzeyrb_mib@mail.ru (с пометкой «Герои войны»).

