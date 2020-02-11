Нужно отправить отсканированные фотографии с небольшим рассказом о герое
Национальный музей Бурятии к юбилею Великой Победы продолжает проект «Герои войны». Музейный проект стартовал ещё в 2015 году, многие жители республики уже предоставили музею истории своих родных, которых, безусловно, нужно считать героями.
Национальный музей Бурятии просит жителей республики отправить отсканированные фотографии с небольшим рассказом о герое. В этой информации можно указать, где воевал ваш дед или прадед, как для него закончилась война, и какие имеются награды.
Фотографии должны быть в хорошем расширении. Желательно, чтобы фото занимало не меньше 2-3 мегабайта.
Те, кто не имеет возможности отсканировать фотографии в хорошем качестве, могут прийти с ними в музей истории Бурятии имени Хангалова (ул. Профсоюзная, 29), где научные сотрудники помогут их отсканировать.
Фотографии и истории будут приниматься вплоть до апреля 2020 года. Письма просят присылать на электронный адрес: muzeyrb_mib@mail.ru (с пометкой «Герои войны»).
Жителей Бурятии просят рассказать о воевавших родственниках
Общество, Фото:
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