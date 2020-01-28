У него бронзовая медаль соревнований «Надежды России»
С 21 по 25 января в Нижегородской области прошёл всероссийский турнир «Надежды России» по настольному теннису. В соревнованиях в городе Кстово приняли участие мальчики и девочки 2010 года рождения и младше. Турнир проводился в одиночном разряде.
Юный спортсмен из Бурятии Павел Шубин завоевал бронзовую медаль соревнований. Тренирует призёра Иннокентий Алексеев. Об этом сообщает паблик «Настольный теннис в Улан-Удэ».
Улан-удэнец стал призёром всероссийского турнира по настольному теннису
Общество, Фото:
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