Улан-удэнец стал призёром всероссийского турнира по настольному теннису

Общество, Фото: федерация настольного тенниса РБ

У него бронзовая медаль соревнований «Надежды России»



С 21 по 25 января в Нижегородской области прошёл всероссийский турнир «Надежды России» по настольному теннису. В соревнованиях в городе Кстово приняли участие мальчики и девочки 2010 года рождения и младше. Турнир проводился в одиночном разряде.



Юный спортсмен из Бурятии Павел Шубин завоевал бронзовую медаль соревнований. Тренирует призёра Иннокентий Алексеев. Об этом сообщает паблик «Настольный теннис в Улан-Удэ».

