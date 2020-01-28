В Улан-Удэ вынесли приговор двум серийным домушникам

Мужчины проникали в дома, отжимав створки пластиковых окон. В основном преступления совершались днём, когда жильцы находились на работе.











Орудия преступления осуждённые находили там же, на придомовой территории. Целью домушников в основном являлись золотые изделия и деньги.

- Общий ущерб по 12 фактам хищения составил 1 миллион 200 тысяч рублей. Часть похищенного изъята. Другая часть находилась у скупщиков золотых изделий. Так, эксперты-криминалисты в ходе кропотливой работы с помощью проведённой геномной экспертизы по оставленным частичкам эпителий на месте преступлений выявили совпадения с элементами ДНК на украшениях у скупщиков, что явилось основным доказательством причастности граждан к преступлению, - рассказала заместитель начальника отдела следственной части СУ МВД по Бурятии Зоя Лумбунова.





Решением Октябрьского районного суда Улан-Удэ одному из обвиняемых назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, второму, который погасил ущерб потерпевшим, вынесен условный срок. Приговор суда вступил в законную силу.













Октябрьским районным судом в Улан-Удэ рассмотрено уголовное дело по 12 фактам квартирных краж.Ранее по подозрению в причастности к этим преступления полицейскими были задержаны двое 24-летних ранее судимых жителей столицы республики. Кражи они совершали с октября 2018 года по январь 2019 года у жителей частных домов в Улан-Удэ и Тарбагатайском районе.