В Улан-Удэ открылась выставка художницы Зинаиды Барковой

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В Художественном музее имени Сампилова 23 января открылась персональная выставка художницы Зинаиды Барковой «Вдохновение русской природой», сообщает пресс-служба Национального музея Бурятии.По словам художницы, любовь к рисованию у неё с детства. Она много внимания уделяла природе и всему, что с ней связано: животным, птицам, людям.Зинаида Баркова родилась в 1957 году в селе Оймур Кабанского района. Она получила техническое образование, по профессии инженер-технолог, долгое время работала на Улан-Удэнском авиастроительном заводе. Выйдя на пенсию, увлеклась живописью. В настоящее время её коллекция насчитывает более сотни картин. Они написаны гуашью, акварелью, маслом.- Безграничная любовь к своей земле вдохновляет Зинаиду Евдокимовну писать природу. В каждую картину она вкладывает сердце, душу, тепло и доброту, чтобы она приносила любовь, хорошее настроение, радость, тепло и доброту людям. В своих картинах Зинаида Евдокимовна показывает исчезающую красоту живой природы, чтобы показать её потомкам, - отметили в музее.Первая персональная выставка художницы в Улан-Удэ прошла в 2018 году в музее истории города. В июле 2019 года она провела вторую персональную выставку «Вдохновение русской природой» в том же музее. И вот теперь, в 2020 году, в Художественном музее имени Сампилова открывается третья персональная выставка художницы.Выставка продлится до 2 февраля.