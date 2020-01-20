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В Бурятии стартует республиканский конкурс «Белый месяц. Новые голоса»

В Бурятии стартует республиканский конкурс «Белый месяц. Новые голоса»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Проект станет для певцов подготовительным этапом к участию в Международном эстрадном конкурсе «Белый месяц – 2021»

В Бурятии впервые стартует республиканский конкурс «Белый месяц. Новые голоса». Проект станет для певцов подготовительным этапом к участию в Международном эстрадном конкурсе «Белый месяц – 2021», сообщает пресс-служба минкульта Бурятии.

Отборочный тур конкурса пройдёт 3 февраля в колледже искусств имени Чайковского.

- Участники представят два произведения: песню композиторов Бурятии или современную обработку народной песни, а также песню из своего репертуара. Состав исполнителей может быть разным: соло, дуэт, ансамбль. Интригующий финал состоится 4 февраля в Бурятском театре драмы. Подача заявок на адрес организатора продлится до 29 января, - сообщил заместитель председателя Комитета культуры и искусств Дмитрий Дылыков.

В Бурятском театре драмы 4 февраля будут названы имена победителей конкурса и претендентов на участие в международном конкурсе эстрадной песни «Белый месяц» в 2021 году.

- Данный конкурс – это поиск молодых исполнителей и первая ступень в подготовке к конкурсу международного уровня. В прошлом году наш серебряный кубок уехал в Китай, в Монголию он уезжал не раз. В этом году мы решили оказать нашим ребятам поддержку. Решили провести подготовительный этап к международному конкурсу. Мы рады, что в прошлом году нам удалось раскрыть талант наших местных ребят – это Арюна Нимаева, Цырен Нимаев, группа «Сезон Dождей». Для нас республиканский конкурс – это вклад в развитие искусства в нашем регионе. «Новые голоса» - это возможность показать себя, покорить новые вершины, отработать мастерство, доказать себе и окружающим, что ты – можешь. Если вам от 15 до 25 лет – мы ждём вас, - отметила Мэдэгма Доржиева.

В 2019 году конкурс «Белый месяц» отметил 25-летний юбилей.

С 1994 по 2003 год он проходил ежегодно в телевизионном формате. Сначала это был республиканский уровень, затем межрегиональный и международный.

После перерыва с 2009 года конкурс проводится раз в два года под крылом Республиканского центра народного творчества.

Проект дал творческий старт многим популярным звездам эстрады Бурятии. В разные годы участвовали в конкурсе и занимали призовые места: Мэдэгма Доржиева, Чингис Раднаев, Бадма-Ханда, Зоригто Тогочиев, Эрдэни Батсух, Дулма Сунрапова, Сэсэг Аюшеева, Елена Борохитова, Тимур Болотов, Валико Гаспарян, Екатирина Килижекова, Мария Балданова, Чингис Хандажапов и другие.

Состав жюри конкурса – международный, не только популярные певцы, но и продюсеры, организаторы масштабных международных конкурсов Казахстана, Китая, Монголии, которые тоже заинтересованы найти новые голоса и имена.



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