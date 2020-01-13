Туристы выпили настойку изо льда Байкала

На видео показано, как алкоголь заливают в маленькие лунки, пробитые во льду. В каждую такую лунку герои ролика вставляют коктейльные трубочки. Всего было приготовлено семь оригинальных коктейлей.



Друзья, лёжа на льду, выпили за здоровье Байкала. Автор видео также выпил настойку из льда и прокомментировал: «Это было прекрасно».









