Туристы выпили настойку изо льда Байкала

11 января в Twitter появилось занимательное видео, в котором компания друзей пьёт алкогольную настойку прямо изо льда озера Байкал. Пост набрал 1,3 тысячи лайков и 373 ретвита, сам ролик просмотрели более 30 тысяч раз.
На видео показано, как алкоголь заливают в маленькие лунки, пробитые во льду. В каждую такую лунку герои ролика вставляют коктейльные трубочки. Всего было приготовлено семь оригинальных коктейлей.
Друзья, лёжа на льду, выпили за здоровье Байкала. Автор видео также выпил настойку из льда и прокомментировал: «Это было прекрасно».
Пользователь Сети, опубликовавший видео, подписал пост так: «Так вот зачем надо ехать на Байкал зимой!». Правда, в комментариях подписчики возмутились поведением компании:
«Не понимаю таких действий. Извращение какое-то. Смотреть противно», «Вы не за здоровье Байкала пьёте, а за его уничтожение», «Скоро китайцы не позволят так извращаться холопам на Байкале», «Детский сад».
Автор поста ответил на нападки комментаторов: «Байкал чистейшая вода. Лёд идеальный «фужер» сразу охлаждающий. В лунки налит алкоголь из бутылки настойки «Байкал». Это просто такой вот «прикол».
Как сообщал «Байкал-Daily», такое развлечение называется «Поцелуй Байкала» или «Байкальский ритуал». Туристам очень нравится такая забава, они активно делятся видео и фотографиями и рассказывают, как выпили «на брудершафт с Байкалом».